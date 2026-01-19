€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Punctul pe zi Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate
Data actualizării: 15:24 19 Ian 2026 | Data publicării: 15:06 19 Ian 2026

EXCLUSIV Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate
Autor: Bogdan Chirieac

bogdan chirieac Bogdan Chirieac

Un coșmar negru al României este pe cale să devină realitate. Ceva ce nu putea exista decât în filmele proaste, de serie B, făcute de Hollywood sau de Bollywood, ori de Mosfilm...

 

Situația în care România trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană.

Întreaga politică externă a României de după 1990 s-a bazat, în proporții diferite de-a lungul timpului, pe cei doi piloni: Aderarea la NATO și aderarea la Uniunea Europeană. De altfel, după 1995, când a devenit evident acest interes strategic al României, nici nu a mai existat o altă politică externă. După aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România intrase deja în NATO în 2004, direcția a fost clară. A mai existat parteneriatul strategic cu Statele Unite, care s-a dezvoltat frumos în ultimii 15-20 de ani.

Nu s-a pus niciodată problema ca România să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Totul până acum câteva luni, când lucrurile par să se modifice cu o viteză incredibilă. Știm cu toții, cei care urmărim situația internațională, despre Groenlanda, despre Venezuela, despre Canada și despre ofertele lui Donald Trump de a anexa teritorii.

Despre Groenlanda știm că lucrurile se desfășoară cu o viteză incredibilă. Nu este exclusă nici opțiunea militară, adică Statele Unite ar putea anexa un teritoriu de 2,1 milioane de kilometri pătrați, în condițiile în care SUA au aproximativ 9 milioane de kilometri pătrați. 

Vă vine să credeți așa ceva? Era de conceput? Canada, care aparține coroanei britanice, este invitată să se alipească Statelor Unite. Justin Trudeau a demisionat, iar noul premier canadian, Mark Carney, se confruntă cu probleme serioase în acest context. Intervenția în Venezuela este discutabilă, cu argumente pro și contra.

În sfârșit, ultimul eveniment care a pus lumea pe jar este Consiliul pentru Pace. O propunere a lui Donald Trump, în care ONU ar urma să fie înlocuit cu acest Consiliu, al cărui președinte de drept va fi Donald Trump, deci Statele Unite. Din Consiliu mai face parte Tony Blair, fostul premier britanic, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, printre alții.

Șaizeci de state au primit ofertă din partea lui Donald Trump de a se alătura noului Consiliu de Securitate al Lumii, adică acest Consiliu pentru Pace. Inițial, organismul a fost creat pentru Gaza, cu scopul de a calma situația din Orientul Mijlociu. Israelul este, în același timp, și pro, și contra.

Ce vrea să facă Trump nu este încă foarte clar. Deocamdată, din cele 60 de state invitate, doar trei au confirmat imediat. Membrii Consiliului pentru Pace trebuie să plătească un miliard de dolari fiecare pentru a deveni membri permanenți, altfel, sunt membri doar pentru o perioadă de trei ani.

Europa se întreabă ce se dorește cu acest Consiliu. România se întreabă ce poate face. Este evident, în acest moment, clivajul dintre Statele Unite și Europa. Ce trebuie să aleagă România?

Personal, după atâția ani de politică externă, nu am un răspuns. Nu știu dacă mai-marii țării noastre, cei pe care i-am ales sau nu, au o soluție. În Uniunea Europeană suntem de facto și de iure. Suntem europeni din toate punctele de vedere, inclusiv istoric și cultural. Aderarea la UE, la 1 ianuarie 2007, a multiplicat de cinci ori produsul intern brut. România are astăzi cel mai înalt nivel de dezvoltare din istoria sa. Fără banii europeni și fără cele șase milioane de români care lucrează în Europa, este greu de imaginat cum am mai putea exista.

În același timp, Statele Unite înseamnă securitatea României. De-a lungul timpului, ne-am dorit să vină americanii. Din 1945 încoace, i-am tot așteptat. Președintele George W. Bush mi-a spus, la Casa Albă, în 2002, că de data aceasta americanii vor veni. Și au venit. Au venit pentru că, anul trecut, 800 de militari americani să plece din România. Totuși, fără Statele Unite nu există lumea occidentală. Nu există garanții pentru lumea occidentală.

Statele Unite reprezintă nu doar pilonul financiar al lumii occidentale, ci și pilonul tehnologic. Sunt depozitarele valorilor occidentale. Veți spune: Care valori? Ale celor care vor să invadeze Groenlanda? Nu pot răspunde. Sunt valorile vechi, cele cu care am crescut după 1989 și pe care le-am îmbrățișat din tot sufletul.

Pe scurt, ce ar trebui să facă România în acest moment? Nu există un răspuns. Nu putem fără Statele Unite, nu putem fără Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și SUA par să meargă pe căi diferite. Dacă merg pe căi diferite, NATO se desființează. Fără NATO, suntem la mâna Rusiei.

Dacă suntem la mâna Rusiei, își poate reveni Europa suficient de repede încât să creeze o forță militară credibilă pe continent? Tehnic, nu se poate. Toți experții militari cu care am vorbit mi-au spus că este nevoie de cel puțin 10-15 ani pentru ca Europa să aibă o forță militară credibilă. Avansul tehnologic al Statelor Unite în acest domeniu este de până la 20 de ani. Nu există soluție militară credibilă în Europa fără SUA.

Putin, la rândul său, nu are o mare forță economică, dar are un „avantaj” pe care lumea civilizată nu îl are: Nu este interesat de numărul de morți în propria armată. Acest lucru a fost evident și în Ucraina, unde războiul durează de patru ani. Faptul că a pierdut aproximativ un milion de soldați ruși nu l-a clintit. A continuat atacurile, distrugerile și măcelul din Ucraina.

Ce ar putea face Nicușor Dan? Probabil că primul lucru ar fi să se consulte cu propriul popor. Cum? Printr-un referendum, dacă este nevoie. O singură persoană nu poate lua o asemenea decizie. Dacă trebuie să alegi între SUA și Uniunea Europeană, un singur om nu poate decide. Este o decizie care implică viețile a milioane de români și ale generațiilor viitoare.

Dacă România refuză admiterea în Consiliul pentru Pace, Donald Trump nu va ierta România... nu pe Nicușor Dan ca persoană. Veți spune că în 2028 Donald Trump pleacă. Da, dar J.D. Vance, care are șanse mari să-i urmeze, este și mai dur. Este greu de crezut că actuala politică americană se va schimba radical în doi ani.

Există diferențe uriașe de strategie și de viziune. În SUA este MAGA, în Europa este progresismul de tip neomarxist. În ce direcție mergem? Ideal ar fi să rămânem pe centru, să încercăm o cale de mijloc, să fim „mielul blând care suge la două oi”. Dar acest lucru nu mai este posibil în momentul în care între cele două blocuri apare un clivaj serios.

Este momentul ca toate forțele politice responsabile și toate forțele autentice ale societății civile să se așeze la aceeași masă și să încerce să găsească o soluție. Este imperios necesar ca problemele interne să fie lăsate deoparte. România a avut de câștigat când a intrat în NATO și în Uniunea Europeană. Acum, România trebuie să găsească o soluție pentru a-și salva propria existență.

Nu știu ce vor face Viktor Orban și iredentismul său pe care nu îl ascunde. Nu știm ce vor face rușii dacă vor încerca să pună mâna și pe Republica Moldova. Nu știm nimic. Este o incertitudine majoră. Probabil că este momentul în care mai multe creiere ar putea găsi o soluție mai bună decât una singură.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
uniunea europeana
romania
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Decizia Canadei privind taxele pentru EV din China avantajează Tesla
Publicat acum 14 minute
Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii
Publicat acum 21 minute
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa
Publicat acum 29 minute
AfD cere dialog cu SUA pentru evitarea unui război comercial pe tema Groenlandei
Publicat acum 32 minute
Galați: Investiție de 1,2 milioane de lei la Spitalul Județean
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat acum 17 ore si 34 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close