Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români

De ce? Pentru că este fiica lui Victor Ponta.

Potrivit unor informații difuzate de postul RTV, fiica fostului premier Victor Ponta se afla în Oman și nu a fost lăsată să ajungă la bordul unui avion pentru a veni în România. Conform relatărilor, decizia a fost luată de Oana Țoiu, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, pe motiv că prezența acesteia în aeronavă ar putea reprezenta o vulnerabilitate pentru cursă. Fetița se afla în tabără. Acum este singură în Dubai, prinsă în războiul din Orientul Mijlociu, deși ar fi trebuit să fie adusă în țară.

Ceilalți copii au ajuns la Consulatul General al României din Dubai unde s-au întâlnit cu alt grup venit din Abu Dhabi. Grupul va merge cu autocarul către un aeroport din Oman, o călătorie de aproximativ cinci ore, iar de acolo autoritățile de la București au obținut permisiunea și un culoar special de zbor pentru a permite repatrierea.

UPADTE: Informația a fost confirmată pentru DC News de Victor Ponta

Victor Ponta a confirmat pentru DC News informațiile potrivit cărora fiica sa nu a fost lăsată să ajungă într-un avion care transporta cetățeni români.

Fostul premier afirmă că decizia a fost luată după o intervenție directă a ministrului Afacerilor Externe.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a zis Victor Ponta pentru DC News.

Situația ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care vorbim de o fată minoră aflată singură în străinătate, prinsă în mijlocul unui conflict. În astfel de cazuri, prioritatea autorităților ar trebui să fie siguranța cetățeanului român, cu atât mai mult atunci când este vorba despre un copil.

În cursul zilei de 5 martie 2025, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București au sosit două curse aeriene din direcția Dubai, având la bord un total de 250 de cetățeni români care au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite.

Prima cursă, operată de compania FlyDubai, cu numărul FZ1795, din direcția Dubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români.

Cea de-a doua cursă, operată tot de compania FlyDubai, cu numărul FZ1709, a aterizat la ora 08:30, transportând 112 pasageri români.

O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinația București.