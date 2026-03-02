€ 5.0972
DCNews Stiri Rusia lovește un tren de navetiști din Ucraina: Un mort și șapte răniți, printre care și copii
Data actualizării: 20:34 02 Mar 2026 | Data publicării: 20:22 02 Mar 2026

Rusia lovește un tren de navetiști din Ucraina: Un mort și șapte răniți, printre care și copii
Autor: Iulia Horovei

ucraina rusia atac tren Tren de pasageri ucrainean atacat de ruși Sursa foto: X, Shaun Pinner

Federația Rusă a desfășurat un atac cu drone asupra unui tren de pasageri din Ucraina, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața și alte șapte au fost rănite.

Un atac cu drone rusești a lovit un tren de pasageri în districtul Kryvyi Rih din regiunea Dnipropetrovsk, ucigând o persoană și rănind alte șapte, au declarat oficialii regionali ucraineni, luni, 2 martie.

Atacul marchează al doilea atac rusesc asupra unui tren de pasageri de la 27 ianuarie, când un tren din regiunea Harkov a fost lovit, și are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei din iulie 2025, potrivit Kyiv Independent.

„Rușii au lovit infrastructura de transport. A izbucnit un incendiu”, a declarat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha.

Un deces și alte șapte persoane rănite în atac

Un bărbat care a fost rănit în atac a murit ulterior la spital, a adăugat Hanzha. Șapte persoane au fost rănite, inclusiv doi copii - o fată de 10 ani și un băiat de 17 ani.

Cinci dintre răniți rămân spitalizați în stare stabilă, conform rapoartelor oficialilor. Viceprim-ministrul Oleksii Kuleba a clarificat faptul că o dronă rusească a lovit unul dintre vagoanele trenului aflat în mișcare, operat de Ukrzaliznytsia (Căile Ferate Ucrainene), numindu-l un alt atac asupra transportului feroviar civil.

Ukrzaliznytsia a relatat anterior că Rusia a început să intensifice atacurile asupra infrastructurii feroviare în iulie 2025, vizând stații de intersecție majore din Lozova, regiunea Harkov; Synelnykove, regiunea Dnipropetrovsk; și Koziatyn, regiunea Vinița - noduri cheie atât pentru transportul civil, cât și pentru aprovizionarea trupelor ucrainene în zonele de front. 

Citește și: Zelenski își oferă sprijinul în conflictul din Orientul Mijlociu: Toată lumea vede acum că experiența noastră e de neînlocuit / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac rusesc ucraina
tren pasageri
razboi rusia ucraina
Comentarii

