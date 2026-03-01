Accident grav pe DN1. Trei persoane, printre care un copil de 3 ani, rănite

Trei persoane, printre care un copil de 3 ani, au fost rănite într-un accident produs duminică pe DN 1 în zona Şelimbăr din Sibiu.

După primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe banda 1, un bărbat în vârstă de 19 ani, din Ungaria, nu s-a asigurat înainte de schimbarea benzii de circulaţie şi a intrat în coliziune cu autoturismul condus pe banda 2 de către un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Tălmaciu. Bărbatul în vârstă de 47 de ani precum şi două pasagere din autoturismul său, respectiv o minoră în vârstă de 3 ani şi o tânără în vârstă de 20 de ani, au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital conştienţi.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu a informat că bărbatul de 47 de ani şi femeia de 20 de ani au suferit escoriaţii şi atac de panică şi au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe Sibiu, iar copilul de 3 ani, fără marcă traumatică, a fost transportat la Compartimentul de Primire Urgenţe Luther.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului.