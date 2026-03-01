€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Accident grav pe DN1. Trei persoane, printre care un copil de 3 ani, rănite
Data publicării: 18:31 01 Mar 2026

Accident grav pe DN1. Trei persoane, printre care un copil de 3 ani, rănite
Autor: Mihai Ciobanu

accident bebelus Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Grav accident rutier produs pe DN1, zona Şelimbăr.

Trei persoane, printre care un copil de 3 ani, au fost rănite într-un accident produs duminică pe DN 1 în zona Şelimbăr din Sibiu.

După primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe banda 1, un bărbat în vârstă de 19 ani, din Ungaria, nu s-a asigurat înainte de schimbarea benzii de circulaţie şi a intrat în coliziune cu autoturismul condus pe banda 2 de către un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Tălmaciu. Bărbatul în vârstă de 47 de ani precum şi două pasagere din autoturismul său, respectiv o minoră în vârstă de 3 ani şi o tânără în vârstă de 20 de ani, au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital conştienţi.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu a informat că bărbatul de 47 de ani şi femeia de 20 de ani au suferit escoriaţii şi atac de panică şi au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe Sibiu, iar copilul de 3 ani, fără marcă traumatică, a fost transportat la Compartimentul de Primire Urgenţe Luther.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
dn1
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 40 minute
Germania anunţă că susţine obiectivul SUA de a pune capăt programului iranian de înarmare nucleară
Publicat acum 57 minute
De ce a mers Ceaușescu în Iran în decembrie 1989, după izbucnirea revoltelor de la Timișoara
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Accident grav pe DN1. Trei persoane, printre care un copil de 3 ani, rănite
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Mesajul nepotului lui Khamenei, după confirmarea morții acestuia
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Armata României, vigilenţă sporită. Mesajul Ministerului Apărării în contextul conflictului Israel - Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 30 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 16 ore si 58 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Ce înseamnă ayatollah și de ce termenul este înțeles greșit: de la "semnul lui Dumnezeu", la rolul real în lumea șiită
Publicat acum 11 ore si 32 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Detaliul aflat de CIA despre Ali Khamenei care a făcut posibil atacul de la Teheran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close