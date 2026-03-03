€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Data publicării: 10:32 03 Mar 2026

Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Autor: Dana Mihai

Keir Starmer si Donald Trump - Agerpres Keir Starmer si Donald Trump - Agerpres

Donald Trump a spus că este „trist” că relația SUA–Marea Britanie „nu mai este ce a fost”, după ezitările lui Keir Starmer privind sprijinul pentru atacurile asupra Iranului.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că este "trist să vezi" că relaţia dintre SUA şi Marea Britanie "nu mai este ce a fost" cândva, după ce premierul britanic Keir Starmer a ezitat iniţial să ofere sprijin atacurilor asupra Iranului, în cadrul ofensivei americano-israeliene declanşate sâmbătă împotriva unor obiective de pe teritoriul Republicii islamice, potrivit Reuters.

"Franța a fost grozavă, Marea Britanie - diferită"

Preşedintele american a spus că ţări precum Franţa au fost mai cooperante şi a afirmat că nu s-ar fi aşteptat niciodată ca relaţiile care erau cândva "cele mai solide dintre toate" să se schimbe în acest mod.

"Este foarte trist să vezi că relaţia nu mai este, evident, ceea ce a fost" odată, a afirmat Trump într-un interviu acordat marţi tabloidului The Sun, al doilea interviu pentru un ziar britanic în numai două zile, în care l-a criticat pe premierul britanic.

Starmer: "Am acționat în interesul național"

Keir Starmer a declarat duminică seara că va permite SUA să utilizeze baze militare britanice pentru lovituri defensive, după ce nu a permis iniţial SUA să le utilizeze în debutul atacurilor asupra Iranului.

Donald Trump a spus că SUA nu aveau nevoie de Marea Britanie pentru războiul din Orientul Mijlociu, dar a adăugat: "Nu va conta, dar (Starmer) ar fi trebuit să ajute... ar fi trebuit să o facă".

"Adică, Franţa a fost grozavă. Toate (ţările) au fost grozave. Marea Britanie a fost foarte diferită de celelalte" ţări, a declarat Donald Trump.

Londra invocă lecțiile din Irak

Într-o reacţie la ultimele afirmaţii ale preşedintelui american, ministrul britanic pentru relaţii interguvernamentale Darren Jones a declarat marţi pentru Times Radio că relaţiile dintre Marea Britanie şi SUA rămân cruciale, dar a spus că ţara sa a tras unele învăţăminte din implicarea sa în războiul declanşat de SUA în Irak în 2003.

"Una din lecţiile învăţate din Irak a fost că este mai bine să fii implicat în astfel de situaţii atunci când eşti aliniat cu partenerii internaţionali şi, după cum spuneam, când planul are o bază juridică clară", a argumentat oficialul britanic.

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat premierului britanic Keir Starmer - într-un interviu acordat luni cotidianului The Daily Telegraph - că i-a luat "prea mult timp" timp pentru a autoriza SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian, împotriva Iranului.

"A durat mult prea mult. Mult prea mult", a declarat preşedintele american pentru Telegraph. "Am fost foarte dezamăgiţi de Keir", a adăugat el.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Schimb dur de replici între Starmer și Trump, pe fondul atacurilor din Cipru

Premierul britanic Keir Starmer a afirmat luni că a acţionat "în interesul Regatului Unit" atunci când a interzis, într-o primă etapă, utilizarea de către SUA a unei baze militare britanice pentru atacurile asupra Iranului, răspunzând la criticile formulate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa.

"Preşedintele Trump şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia noastră de a nu ne implica în loviturile iniţiale, dar este de datoria mea să judec ceea ce este în interesul naţional al Regatului Unit. Asta am făcut şi îmi menţin poziţia", a declarat Keir Starmer într-o alocuţiune rostită în parlament, potrivit AFP.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
keir starmer
SUA Marea Britanie
relații SUA Marea Britanie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Publicat acum 14 minute
Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească
Publicat acum 15 minute
Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Publicat acum 15 minute
Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Publicat acum 20 minute
Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Israelul avansează în Liban, Hezbollah ripostează, China intră în joc
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
Publicat acum 10 ore si 47 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close