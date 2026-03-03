Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume

Preşedintele american Donald Trump a declarat că este "trist să vezi" că relaţia dintre SUA şi Marea Britanie "nu mai este ce a fost" cândva, după ce premierul britanic Keir Starmer a ezitat iniţial să ofere sprijin atacurilor asupra Iranului, în cadrul ofensivei americano-israeliene declanşate sâmbătă împotriva unor obiective de pe teritoriul Republicii islamice, potrivit Reuters.

"Franța a fost grozavă, Marea Britanie - diferită"

Preşedintele american a spus că ţări precum Franţa au fost mai cooperante şi a afirmat că nu s-ar fi aşteptat niciodată ca relaţiile care erau cândva "cele mai solide dintre toate" să se schimbe în acest mod.

"Este foarte trist să vezi că relaţia nu mai este, evident, ceea ce a fost" odată, a afirmat Trump într-un interviu acordat marţi tabloidului The Sun, al doilea interviu pentru un ziar britanic în numai două zile, în care l-a criticat pe premierul britanic.

Starmer: "Am acționat în interesul național"

Keir Starmer a declarat duminică seara că va permite SUA să utilizeze baze militare britanice pentru lovituri defensive, după ce nu a permis iniţial SUA să le utilizeze în debutul atacurilor asupra Iranului.

Donald Trump a spus că SUA nu aveau nevoie de Marea Britanie pentru războiul din Orientul Mijlociu, dar a adăugat: "Nu va conta, dar (Starmer) ar fi trebuit să ajute... ar fi trebuit să o facă".

"Adică, Franţa a fost grozavă. Toate (ţările) au fost grozave. Marea Britanie a fost foarte diferită de celelalte" ţări, a declarat Donald Trump.

Londra invocă lecțiile din Irak

Într-o reacţie la ultimele afirmaţii ale preşedintelui american, ministrul britanic pentru relaţii interguvernamentale Darren Jones a declarat marţi pentru Times Radio că relaţiile dintre Marea Britanie şi SUA rămân cruciale, dar a spus că ţara sa a tras unele învăţăminte din implicarea sa în războiul declanşat de SUA în Irak în 2003.

"Una din lecţiile învăţate din Irak a fost că este mai bine să fii implicat în astfel de situaţii atunci când eşti aliniat cu partenerii internaţionali şi, după cum spuneam, când planul are o bază juridică clară", a argumentat oficialul britanic.

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat premierului britanic Keir Starmer - într-un interviu acordat luni cotidianului The Daily Telegraph - că i-a luat "prea mult timp" timp pentru a autoriza SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian, împotriva Iranului.

"A durat mult prea mult. Mult prea mult", a declarat preşedintele american pentru Telegraph. "Am fost foarte dezamăgiţi de Keir", a adăugat el.

Premierul britanic Keir Starmer a afirmat luni că a acţionat "în interesul Regatului Unit" atunci când a interzis, într-o primă etapă, utilizarea de către SUA a unei baze militare britanice pentru atacurile asupra Iranului, răspunzând la criticile formulate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa.

"Preşedintele Trump şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia noastră de a nu ne implica în loviturile iniţiale, dar este de datoria mea să judec ceea ce este în interesul naţional al Regatului Unit. Asta am făcut şi îmi menţin poziţia", a declarat Keir Starmer într-o alocuţiune rostită în parlament, potrivit AFP.