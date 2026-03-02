Emirates reia zborurile. Cine are prioritate/ Și Israelul deschide aeroportul Ben Gurion

UPDATE: Se deschide „cerul” Israelului, pe etape

Ministrul Transporturilor, Miri Regev, declară că autoritățile aviatice se pregătesc să redeschidă treptat spațiul aerian al țării, în mod eșalonat, începând de săptămâna viitoare și în funcție de evoluțiile situației de securitate. ”Spațiul aerian al Israelului rămâne închis deocamdată”, spune Regev, conform The Times of Israel. ”I-am cerut șefului Autorității Aviației Civile, Shmuel Zakay, să se întâlnească cu companiile aeriene israeliene, astfel încât acestea să fie pregătite pentru deschiderea cerului în mod eșalonat, începând de săptămâna viitoare- toate acestea, desigur, în conformitate cu evoluțiile situației de securitate” a mai afirmat el.

Regev spune că i-a cerut lui Zakay să informeze companiile aeriene israeliene să se pregătească pentru o redeschidere parțială a spațiului aerian al țării încă de duminică, astfel încât să poată începe să opereze zboruri de repatriere pentru a aduce înapoi zeci de mii de israelieni blocați în străinătate.

Anterior, Comandamentul Frontului Intern al IDF a declarat că speră ca traficul aerian să se reia în această seară într-un mod „controlat, monitorizat și coordonat” și în conformitate cu o evaluare situațională. Armata a clarificat ulterior că autoritatea de redeschidere a spațiului aerian rămâne în responsabilitatea Ministerului Transporturilor.

”Și eu am auzit în această dimineață declarațiile iresponsabile ale unor surse neautorizate conform cărora cerul se va deschide în seara asta”, spune Regev. ”În acest moment, aș dori să clarific faptul că nu există nicio modificare a directivelor, iar spațiul aerian al Statului Israel este încă închis din cauza situației de securitate” a mai spus el.

UPDATE: Și Israelul deschide aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv

Cel mai mare aeroport din Israel se va redeschide într-un ”format extrem de limitat”.

Principala poartă de acces internațională a Israelului, Aeroportul Ben Gurion, de lângă Tel Aviv, declară că se așteaptă să se redeschidă în această seară într-un ”format extrem de limitat”, arată Al Jazeera.

Într-un mesaj postat pe canalul său de WhatsApp, citat de Reuters, aeroportul a declarat că operațiunile de zbor se vor extinde treptat începând de marți, în funcție de situația de securitate.

El Al Israel Airlines a declarat că solicită aprobarea de a opera zboruri charter din Europa către destinații la granița cu Israelul, pentru a ajuta pasagerii blocați în străinătate să se întoarcă acasă.

Compania aeriană a declarat că planifică zboruri din peste 20 de orașe, inclusiv New York, Miami, Los Angeles, Bangkok, Londra și Paris, precum și alte destinații europene, pentru a aduce înapoi aproximativ 40.000 de pasageri.

Știrea inițială

Dubaiul reia zborurile! Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a declarat că va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând din această seară.

”Îi primim cu prioritate pe clienții cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates”, a precizat compania într-un comunicat, îndemnând oamenii să ”nu meargă la aeroport decât dacă au fost notificați”, arată The Times of Israel.

A adăugat: ”Toate celelalte zboruri rămân suspendate până la o nouă notificare.”

Amintim că inclusiv aeroportul din Dubai a fost ținta atacurilor iraniene.

Apel pentru a nu pune aviația civilă în pericol

Companiile aeriene solicită ca zborurile civile să nu fie vizate în timpul conflictului din Orientul Mijlociu, după ce aeroporturile au fost atacate.

”Este esențial ca statele să își respecte obligația de a proteja civilii și aviația civilă de orice pericol”, spune Willie Walsh, șeful Asociației Internaționale a Transportului Aerian.

”Cu toții sperăm la o rezolvare pașnică rapidă a ostilităților actuale”, adaugă Walsh, a cărui asociație reunește peste 360 ​​de companii aeriene care reprezintă 85% din traficul comercial de pasageri.

Citește aici evenimentele live