€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Emirates reia zborurile. Cine are prioritate/ Și Israelul deschide aeroportul Ben Gurion
Data actualizării: 18:07 02 Mar 2026 | Data publicării: 16:57 02 Mar 2026

Emirates reia zborurile. Cine are prioritate/ Și Israelul deschide aeroportul Ben Gurion
Autor: Roxana Neagu

avion emirates foto pexels

Emirates, cu sediul în Dubai, reia zborurile comerciale, în contextul războiului SUA, Israel - Iran.

UPDATE: Se deschide „cerul” Israelului, pe etape

Ministrul Transporturilor, Miri Regev, declară că autoritățile aviatice se pregătesc să redeschidă treptat spațiul aerian al țării, în mod eșalonat, începând de săptămâna viitoare și în funcție de evoluțiile situației de securitate. ”Spațiul aerian al Israelului rămâne închis deocamdată”, spune Regev, conform The Times of Israel. ”I-am cerut șefului Autorității Aviației Civile, Shmuel Zakay, să se întâlnească cu companiile aeriene israeliene, astfel încât acestea să fie pregătite pentru deschiderea cerului în mod eșalonat, începând de săptămâna viitoare- toate acestea, desigur, în conformitate cu evoluțiile situației de securitate” a mai afirmat el. 

Regev spune că i-a cerut lui Zakay să informeze companiile aeriene israeliene să se pregătească pentru o redeschidere parțială a spațiului aerian al țării încă de duminică, astfel încât să poată începe să opereze zboruri de repatriere pentru a aduce înapoi zeci de mii de israelieni blocați în străinătate.

Anterior, Comandamentul Frontului Intern al IDF a declarat că speră ca traficul aerian să se reia în această seară într-un mod „controlat, monitorizat și coordonat” și în conformitate cu o evaluare situațională. Armata a clarificat ulterior că autoritatea de redeschidere a spațiului aerian rămâne în responsabilitatea Ministerului Transporturilor.

”Și eu am auzit în această dimineață declarațiile iresponsabile ale unor surse neautorizate conform cărora cerul se va deschide în seara asta”, spune Regev. ”În acest moment, aș dori să clarific faptul că nu există nicio modificare a directivelor, iar spațiul aerian al Statului Israel este încă închis din cauza situației de securitate” a mai spus el. 

UPDATE: Și Israelul deschide aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv

Cel mai mare aeroport din Israel se va redeschide într-un ”format extrem de limitat”.

Principala poartă de acces internațională a Israelului, Aeroportul Ben Gurion, de lângă Tel Aviv, declară că se așteaptă să se redeschidă în această seară într-un ”format extrem de limitat”, arată Al Jazeera. 

Într-un mesaj postat pe canalul său de WhatsApp, citat de Reuters, aeroportul a declarat că operațiunile de zbor se vor extinde treptat începând de marți, în funcție de situația de securitate. 

El Al Israel Airlines a declarat că solicită aprobarea de a opera zboruri charter din Europa către destinații la granița cu Israelul, pentru a ajuta pasagerii blocați în străinătate să se întoarcă acasă. 

Compania aeriană a declarat că planifică zboruri din peste 20 de orașe, inclusiv New York, Miami, Los Angeles, Bangkok, Londra și Paris, precum și alte destinații europene, pentru a aduce înapoi aproximativ 40.000 de pasageri.

Știrea inițială

Dubaiul reia zborurile! Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a declarat că va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând din această seară.

Îi primim cu prioritate pe clienții cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates”, a precizat compania într-un comunicat, îndemnând oamenii să ”nu meargă la aeroport decât dacă au fost notificați”, arată The Times of Israel. 

A adăugat: ”Toate celelalte zboruri rămân suspendate până la o nouă notificare.”

Amintim că inclusiv aeroportul din Dubai a fost ținta atacurilor iraniene. 

Apel pentru a nu pune aviația civilă în pericol

Companiile aeriene solicită ca zborurile civile să nu fie vizate în timpul conflictului din Orientul Mijlociu, după ce aeroporturile au fost atacate.

”Este esențial ca statele să își respecte obligația de a proteja civilii și aviația civilă de orice pericol”, spune Willie Walsh, șeful Asociației Internaționale a Transportului Aerian.

”Cu toții sperăm la o rezolvare pașnică rapidă a ostilităților actuale”, adaugă Walsh, a cărui asociație reunește peste 360 ​​de companii aeriene care reprezintă 85% din traficul comercial de pasageri.

Citește aici evenimentele live

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emirates
dubai
aeroport
razboi israel iran sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
„Toujours, Carmen!”, concert cu mezzosoprana Ramona Zaharia, la Sala Radio
Publicat acum 20 minute
Evacuare pe uscat: Japonia pune în aplicare soluția sugerată românilor din Orientul Mijlociu de Știri Diaspora
Publicat acum 26 minute
3 martie, Ziua Solidarității româno-polone. Concert la Castelul regal din Varșovia
Publicat acum 35 minute
Comandantul iranian Jabari promite să bombardeze Ciprul
Publicat acum 49 minute
Donald Trump, dezvăluiri despre conflictul din Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 55 minute
Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Franța își crește puterea nucleară/ Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie - live text
Publicat acum 5 ore si 52 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Publicat acum 7 ore si 53 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
Publicat acum 9 ore si 49 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 10 ore si 41 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close