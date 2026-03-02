€ 5.0972
Cultura

3 martie, Ziua Solidarității româno-polone. Concert la Castelul regal din Varșovia
Data publicării: 18:35 02 Mar 2026

3 martie, Ziua Solidarității româno-polone. Concert la Castelul regal din Varșovia
Autor: D.C.

Cvartetul Arcadia:Ana Török (vioară), Răsvan Dumitru (vioară), Traian Boală (violă) și Zsolt Török (violoncel)

România și Polonia au instituit în anul 2023 Ziua Solidarității româno-polone, marcată în fiecare an pe 3 martie. Institutul Cultural Român de la Varșovia și Ambasada României în Polonia organizează în această dată,la Castelul Regal din Varșovia, un concert extraordinar al Cvartetului Arcadia. 

În 3 martie 1921, la București a fost semnată Convenției de Alianță Defensivă între Regatul României și Republica Polonă. Documentul, prin care cele două părți se obligau să-și acorde asistența armată în cazul unui atac neprovocat la frontiera lor de răsărit, a contribuit semnificativ la consolidarea stabilității regionale.

Pentru a marca Ziua Solidarității, Institutul Cultural Român de la Varșovia și Ambasada României în Polonia organizează la Castelul Regal din Varșovia, un concert extraordinar al Cvartetului Arcadia. 

Programul concertului include o lucrare de tinerețe semnată de George Enescu, Aubade – Trio pentru vioară, violă și violoncel (1899), Cvartetul de coarde nr. 4 în Do major Sz. 91 de Béla Bartók și Cvartetul de coarde nr. 2 Op. 3/145 al compozitorului de origine poloneză Mieczysław Weinberg. 

Concertul va fi urmat, în data de 4 martie 2026, de două evenimente găzduite de Universitatea de Muzică „Fryderyk Chopin” din capitala Poloniei, menite să promoveze Concursul Internațional „George Enescu”. Vor fi prezenta potențialilor candidați și cadrelor didactice condițiile de participare, impactul asupra carierei câștigătorilor, iar compozitorul polonez Zygmunt Krauze va împărtăși din experiența sa de președinte al Juriului de Compoziție. În partea a doua a zilei, Ana Török (vioară), Răsvan Dumitru (vioară), Traian Boală (violă) și Zsolt Török (violoncel) - membrii Cvartetului Arcadia, unul dintre cele mai cunoscute ansambluri de muzică de cameră din România, având o reputație solidă la nivel internațional, vor oferi un masterclass de muzică de cameră.

Luni, 2 martie, Ateneul Român din București a găzduit un concert de jazz susținut de Atom String Quartet, în colaborare cu Cătălin Răducanu, în organizarea Institutului Adam Mickiewicz, a Ambasadei Poloniei în România și a Institutului Polonez de la București.

