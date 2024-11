Stevie Wonder, Oprah Winfrey, Paul McCartney și alții îi aduc un omagiu lui Quincy Jones

Stele precum Will Smith, Oprah Winfrey și Stevie Wonder i-au adus un omagiu lui Quincy Jones, care a murit săptămâna aceasta la vârsta de 91 de ani.

Will Smith

După o carieră ca producător, multi-instrumentist, dirijor și producător de film, în 1990, Jones a produs sitcomul The Fresh Prince of Bel-Air, care i-a oferit lui Smith primul său rol de actor. Jones a intermediat distribuirea lui Smith într-o audiție improvizată în fața lui Brandon Tartikoff, director NBC, la o petrecere organizată la casa lui Jones, unde un contract a fost redactat chiar în acea noapte.

„Quincy Jones este adevărata definiție a unui mentor, tată și prieten”, a scris Smith pe Instagram. „M-a îndrumat către cele mai bune părți ale mele. M-a apărat. M-a sprijinit. M-a încurajat. M-a inspirat. M-a atenționat atunci când a fost nevoie. Mi-a permis să folosesc aripile lui până când ale mele au fost destul de puternice pentru a zbura.”

Sitcomul a avut un succes enorm, difuzând 148 de episoade pe parcursul a șase sezoane, până în 1996. A fost o rampă de lansare pentru Smith ca protagonist la Hollywood, pregătindu-l pentru roluri în filme de succes precum Independence Day, Men in Black și Hitch.

Oprah Winfrey

Winfrey a recunoscut, de asemenea, rolul pe care l-a avut Jones în cariera sa, după ce acesta a recomandat-o pentru primul ei rol în filmul The Color Purple, pe care l-a co-produs și pentru care a compus muzica. „Viața mea s-a schimbat definitiv în bine după ce l-am cunoscut,” a scris ea. „Nu am mai întâlnit și nici nu voi mai întâlni pe cineva al cărui suflet să fie atât de plin de iubire. Mergea prin lume cu inima larg deschisă și îi trata pe toți de parcă ar fi fost cea mai importantă persoană pe care o întâlnise vreodată. El era Lumina. Fără umbre. Era iubirea trăită la vedere, în formă umană, și a fost prima persoană pe care am iubit-o necondiționat.”

Steve Wonder

Într-un omagiu amplu prezentat în revista Rolling Stone, Steve Wonder a spus: „A atins fiecare gen muzical. Îmi aduce lacrimi în suflet să mă gândesc la drumul său și la locul de unde a pornit, și să știu că a reușit să crească prin toate acestea. Când mă gândesc la viață în fiecare zi și văd cât de ignoranți și iresponsabili pot fi cei care nu înțeleg, mă simt motivat să continui să vorbesc despre viață, să cânt despre ea și să scriu despre ea, pentru că asta a făcut Quincy. S-a conectat cu oameni talentați și a reușit să scoată la lumină tot ce aveau mai bun... Quincy ar trebui amintit ca unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu pentru lume.”

Paul McCartney

O altă vedetă care i-au adus un omagiu lui Quincy Jones a fost Paul McCartney, care a colaborat cu el pentru duetul „The Girl Is Mine” alături de Michael Jackson, de pe albumul Thriller. McCartney a spus că Jones avea „o sclipire în privire și o energie pozitivă și iubitoare care îi molipsea pe toți cei care îl cunoșteau... Cariera lui lungă începe din vremurile când era trompetist, apoi lider de trupă și mai târziu producător al multor înregistrări extraordinare. Dar aș vrea să-l amintesc mai ales ca prieten.”

The Weeknd

The Weeknd l-a descris simplu drept „Motivul”, adăugând într-o altă postare: „Fanii mei știu cât de important a fost Quincy pentru esența muzicii mele... Haideți să-i celebrăm viața astăzi.

Elton John

Elton John a scris: „Nimeni nu a avut o carieră atât de incredibilă ca Quincy Jones. A cântat cu cei mai buni și i-a produs pe cei mai buni. Ce om minunat. L-am iubit.”

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz a spus: „Ce viață. Ce expresie a autenticității. Ce profesor. Sunt onorat că am avut parte de darul deschiderii și prieteniei tale.”

Joe Biden

Alte omagii timpurii au venit de la personalități precum Joe Biden, care l-a numit „un geniu muzical care a transformat sufletul Americii – ritm cu ritm, vers cu vers... Quincy Jones a consolidat cultura neagră ca parte a culturii americane”.

Barack Obama

Barack Obama i-a adus și el un omagiu, recunoscând totodată cum „Quincy a deschis calea pentru generații de directori afro-americani care și-au lăsat amprenta în industria divertismentului”, conform The Guardian.

