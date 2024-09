Kendrick Lamar, cap de afiș la show-ul din pauza Super Bowl. Rapperul înregistrează a doua prezență la eveniment

Spectacolul lui Kendrick Lamar din 2025 promite să fie un moment de referință, consolidându-i poziția de lider în industria muzicală, scrie BBC.

Acesta va fi cel de-al doilea concert susținut de artist în cadrul acestui eveniment prestigios, însă va fi pentru prima dată când va fi artistul principal al show-ului.

"Rap-ul continuă să fie cel mai influent gen muzical din prezent. Iar eu voi fi acolo să reamintesc lumii acest lucru," a declarat Lamar într-un comunicat de presă. "Au făcut alegerea corectă."

Super Bowl-ul va avea loc pe 9 februarie, în New Orleans, Louisiana.

Kendrick Lamar a urcat pe scena Super Bowl și în 2022, într-un spectacol memorabil alături de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem și Mary J. Blige. Acest show a fost atât de apreciat, încât a câștigat premiul Emmy pentru „Cel mai bun spectacol de varietăți live”.

La doar 37 de ani, rapperul originar din Compton, California, a devenit cunoscut ca unul dintre cei mai creativi și influenți textieri din hip-hop. În 2018, a scris istorie devenind primul artist de hip-hop care a câștigat prestigiosul Premiu Pulitzer pentru muzică.

"Kendrick a demonstrat, în repetate rânduri, capacitatea sa unică de a crea momente care nu doar că rezonează, dar și redefinește și zguduie temeliile hip-hop-ului," a declarat Seth Dudowsky, șeful departamentului de muzică al NFL.

Pe lângă anunțul legat de Super Bowl, Lamar a fost în centrul atenției și în acest an din cauza unei dispute publice cu rapperul canadian Drake, cei doi lansând mai multe piese în care s-au atacat reciproc. Două dintre aceste piese, printre care "Like That" cu Future și Metro Boomin și "Not Like Us" semnată de Lamar, au devenit hituri de succes.

De-a lungul anilor, show-ul din pauza Super Bowl a fost onorat de nume mari precum Rihanna, Usher, Beyoncé, The Rolling Stones și Bruce Springsteen. Super Bowl-ul este cel mai urmărit eveniment sportiv din Statele Unite, atrăgând zeci de milioane de telespectatori și fiind difuzat în întreaga lume.

