Brian May, chitaristul legendarei trupe Queen, a suferit un AVC

Brian May, chitaristul legendarei trupe britanice Queen, a anunţat miercuri că a suferit recent un "accident vascular cerebral minor" din cauza căruia a pierdut controlul asupra unui braţ. Artistul a precizat că în prezent se simte bine, relatează EFE și Agerpres.



Chitaristul în vârstă de 77 de ani a declarat că s-a confruntat cu această problemă de sănătate în urmă cu aproximativ o săptămână însă, după cum a spus într-o înregistrare video postată pe contul său de Instagram, nu a dorit să anunţe acest lucru până acum.



Medicii l-au sfătuit să nu conducă şi să nu desfăşoare nicio activitate care să-i crească prea mult ritmul cardiac.



"Mă aflu aici pentru a vă aduce, în primul rând, veşti bune, cred - vestea bună este că pot să cânt la chitară după evenimentele din ultimele zile", a declarat artistul.



"Şi spun asta pentru că aveam îndoieli din cauza acelei mici probleme de sănătate despre care am menţionat că s-a petrecut acum o săptămână, pe care ei au numit-o un accident vascular cerebral minor. Dintr-o dată, din senin, nu mai aveam niciun control asupra acestui braţ", a explicat Brian May.



May, care deţine titlul de "cavaler" (sir), a recunoscut că experienţa prin care a trecut a fost "un pic înfricoşătoare", însă a lăudat "îngrijirea fantastică" pe care a primit-o la spitalul Frimley Park din comitatul Surrey (în afara Londrei).



"Fac doar ceea ce mi se spune, adică, practic, nimic", a adăugat el.



Pe lângă activitatea sa de chitarist, Brian May este şi astrofizician şi apărător al drepturilor animalelor. El a cunoscut faima mondială în formaţia Queen, alături de regretatul vocalist Freddie Mercury şi de bateristul Roger Taylor.

