Angela Gheorghiu, criticată dur după ce a întrerupt o reprezentație a operei „Tosca”

Incidentul a avut loc duminică, în timpul unui spectacol la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, stârnind dezamăgirea și furia fanilor operei care așteptaseră cu nerăbdare să o vadă pe celebră soprană pe scenă.

În timpul actului al treilea, tenorul coreean Alfred Kim interpreta celebra arie „E lucevan le stelle”, răspunzând solicitărilor publicului pentru un bis, când Gheorghiu a intervenit. Făcând semn orchestrei să se oprească, soprana română a întrerupt momentul, în ciuda eforturilor dirijorului Jee Joong-bae de a continua. Gheorghiu a afirmat pe scenă: „Scuzați-mă. Este un spectacol, nu un recital. Respectați-mă”.

După această intervenție, reprezentația a continuat, dar Gheorghiu, în vârstă de 59 de ani, a refuzat să apară la aplauzele finale. Când bas-baritonul Samuel Youn a încercat să o aducă pe scenă, publicul a întâmpinat-o cu huiduieli. Ea a mers câțiva pași pe scenă, doar pentru a se întoarce rapid și a pleca, lăsând publicul dezamăgit și nedumerit.

Reacții negative și solicitări de scuze

Comportamentul sopranei a declanșat un val de critici din partea spectatorilor, care au considerat gestul ei lipsit de respect față de publicul coreean. Mulți au solicitat rambursarea biletelor, iar rețelele sociale s-au umplut de comentarii critice. Un utilizator a descris atitudinea sopranei ca fiind „arogantă și exasperantă”, în timp ce altcineva a catalogat întreaga situație drept „un dezastru complet”.

Spectacolul a fost parte a unui eveniment dedicat comemorării a 100 de ani de la moartea compozitorului Puccini și s-a desfășurat pe parcursul a patru zile, începând de joi până duminică. Angela Gheorghiu a interpretat rolul principal atât în spectacolul de deschidere, cât și în cel de încheiere.

Reacția organizatorilor

Opera Metropolitană din Seul și Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, organizatorii evenimentului, au emis o declarație prin care au condamnat gestul sopranei, solicitându-i scuze oficiale și calificând incidentul drept „fără precedent”.

„Nu am primit nicio explicație din partea doamnei Gheorghiu cu privire la acest incident. Am trimis o plângere oficială companiei care o reprezintă și am cerut scuze din partea ei. Așteptăm răspunsul său pentru a decide pașii următori”, a declarat un oficial al Centrului Sejong. De asemenea, organizatorii și-au cerut scuze publicului pentru întreruperea spectacolului.

„Nu ne-am confruntat cu o astfel de situație până acum. Ne documentăm despre cum au fost gestionate incidente similare în alte țări pentru a lua o decizie informată”, a adăugat oficialul.

Precedentele controverselor

Angela Gheorghiu nu este străină de controverse. Cunoscuta soprană a avut în trecut alte incidente pe scenă din cauza personalității sale puternice. În 2016, ea a refuzat să continue o reprezentație a operei „Tosca” la Viena, după ce tenorul Jonas Kaufmann a interpretat un bis în timpul spectacolului, întârziind astfel producția și obligându-l pe Kaufmann să își ceară scuze publicului.

Incidentul de la Seul aduce din nou în prim-plan stilul de lucru controversat al sopranei, atrăgând atenția asupra echilibrului dificil între libertatea artistică și respectul pentru colegi și public, informează Agerpres.

