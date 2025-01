Cele mai valoroase 10 discuri de vinil - unele pot valora o mică avere

Pentru mulți oameni vinilurile ar putea părea o relicvă.

Însă acest format retro de ascultare se bucură de o revenire spectaculoasă – anul trecut, în Marea Britanie s-au vândut 6,7 milioane de discuri, generând venituri impresionante de 196 de milioane de lire sterline.

Artiști precum Taylor Swift, Adele și Billie Eilish s-au aliniat acestui trend, lansând multiple variante fizice, costisitoare, ale acelorași albume.

Totuși, dacă vrei cu adevărat să obții un profit, chiar o mică avere, ar trebui să te concentrezi pe discurile clasice.

Experții de la A2D2 au dezvăluit cele mai valoroase 10 discuri de vinil din Marea Britanie – unele dintre ele ajungând la prețuri de mii sau zeci de mii de lire sterline, colecționarii căutând peste tot în țară, dar și în Europa, oameni de la care să le cumpere.

„Aceste discuri de vinil vechi pot fi ascunse în colecțiile de discuri transmise din generație în generație, în rafturile bunicilor tăi, sau s-ar putea să aștepte să fie descoperite într-un târg de vechituri”, au declarat experții.

„Aceste comori ascunse așteaptă doar să fie redescoperite și, în funcție de starea lor, ar putea valora sume considerabile”, a completat aceștia.

Așadar, ai vreunul dintre aceste clasice uitat undeva prin casă?

The Beatles - The White Album (până la 10.000 de lire sterline)

Într-o veste care nu va surprinde pe nimeni, The Beatles se află pe primul loc cu albumul lor „The White Album”.

Lansat pe 22 noiembrie 1968, acesta a fost al nouălea album de studio al trupei engleze și avea un copertă albă simplă.

„Vârful colecționării de viniluri, așa-numitul White Album de la The Beatles, ocupă un loc special”, a spus A2D2.

„Copiile originale, mai ales cele cu numere de serie mici și cu logo-ul original Apple, pot valora o avere. Coperta gatefold și starea impecabilă fac din acest album o piesă de colecție prețioasă, care poate ajunge până la 10.000 de lire sterline”, susține A2D2.

Complex - Complex (până la 10.000 de lire sterline)

Albumul omonim al trupei Complex, un album de rock psihedelic progresiv, este epitomul rarității.

De fapt, doar 99 de copii au fost tipărite după lansarea sa în 1971.

„O copie impecabilă a fost cumpărată cu doar 1 liră și ulterior vândută cu incredibila sumă de 10.000 de lire, demonstrând imprevizibilitatea și entuziasmul colecționării de viniluri,” a spus A2D2.

Dark - Dark Round the Edges (până la 8.350 de lire)

Albumul din 1972 al trupei Dark, Dark Round the Edges, este considerat un fel de „sfânt gral” printre colecționarii de discuri.

„Cu doar 40 de copii presate vreodată, deținerea unei copii în stare impecabilă, cu copertă dublă, a acestui album ar putea crește valoarea colecției tale cu până la 8.350 de lire,” a spus A2D2.

Led Zeppelin - Led Zeppelin (până la 7.100 lire)

Cu tipografia sa turcoaz și creditul unic „Superhype”, albumul de debut omonim al trupei Led Zeppelin, lansat în 1969, este unul dintre cele mai valoroase viniluri din lume.

„În 2013, o astfel de presare s-a vândut cu 7.100 de lire, simbolizând atracția atemporală a trupei și dragostea de lungă durată pentru discurile fizice,” a spus A2D2.

A Fleeting Glance - A Fleeting Glance (până la 6.400 lire)

Se știe că există mai puțin de cinci copii ale albumului A Fleeting Glance, ceea ce îi sporește valoarea.

A2D2 a spus: „Ultima vânzare aproape că a atins 6.400 de lire, reflectând statutul aproape mitologic al albumului.”

The Beatles - Please Please Me (până la 6.000 lire)

Încă o capodoperă de la The Beatles este Please Please Me – albumul de debut al trupei, lansat în 1963.

A2D2 a spus: „Primele presări din Marea Britanie ale Please Please Me, cu eticheta neagră și aurie, sunt extrem de căutate. Dacă ești suficient de norocos să deții una, s-ar putea să o poți vinde pentru aproximativ 6.000 de lire.”

Sex Pistols - God Save the Queen (până la 6.000 lire)

God Save the Queen a fost lansat de Sex Pistols în 1977 și a devenit faimos pentru controversa politică pe care a stârnit-o.

„O primă ediție pe eticheta A&M, care a fost rapid retrasă, poate ajunge să fie vândută pentru până la 6.000 de lire,” a spus A2D2.

Joy Division - An Ideal For Living (până la 4.700 £)

Doar 1.000 de exemplare din primul EP al trupei Joy Division, „An Ideal For Living”, au fost puse pe piață după lansarea sa din 1978.

Și dacă ești unul dintre norocoșii posesori, ai putea obține un câștig considerabil – dacă ești dispus să-l vinzi.

„Exemplarele în stare perfectă se pot vinde pentru până la 4.700 de lire, făcându-l o descoperire valoroasă pentru pasionații de punk,” au spus experții.

Johann Strauss II - Waltzes by Johann Strauss Jr. (până la 4.400 £)

A2D2 descrie această înregistrare rară ca fiind un „vis pentru colecționarii de muzică clasică”.

„Cu un copertă realizată de Andy Warhol, această rară înregistrare din 1956 a valsurilor interpretate de Century Symphony Orchestra este un vis pentru colecționarii de muzică clasică. În stare perfectă, este evaluat la până la 4.400 £,” au adăugat aceștia.

Leaf Hound - Growers of Mushroom (până la 4.100 £)

În cele din urmă, dacă ai o copie din „Growers of Mushroom” de la Leaf Hound care adună praf în podul tău, ai putea să o vinzi pentru mai mult de 4.000 de lire.

„Considerat de Q Magazine ca fiind cel mai colecționabil disc rock, 'Growers of Mushroom' de la Leaf Hound este un album de rock progresiv psihedelic foarte rar care abia se poate găsi,” a spus A2D2.

„Exemplarele în stare perfectă sunt cunoscute pentru a se vinde cu până la 4.100 £”, completează ei potrivit Daily Mail.

