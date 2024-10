Nelu Dumitrescu, de la Iris, a lansat single-ul "Peste câmpii şi văi"

Celebra melodie "Over the Hills and Far Away", lansată de Gary Moore în 1986, a fost readaptată de Nelu Dumitrescu, de la Iris, într-un single numit "Peste câmpii şi peste văi".

Trupa Iris - Nelu Dumitrescu a lansat single-ul "Peste câmpii şi peste văi", o readaptare a cunoscutei melodii "Over the Hills and Far Away", lansată de Gary Moore în 1986.



Potrivit unui comunicat de presă transmis Agerpres, melodia este un tribut adus legendarului chitarist şi compozitor nord-irlandez.



"Gary Moore m-a impresionat foarte mult în tinereţe când cânta cu Thin Lizzy, iar piesa noastră reprezintă un tribut adus acestei legende rock", a declarat fondatorul trupei IRIS, Nelu Dumitrescu, citat în comunicat.



Cântecul îmbină acordurile muzicii rock şi vocea guturală a solistului Costi Sandu cu vocea mezzo-sopranei Angelica Popescu.



"Ascult trupa Nightwish încă din adolescenţă şi am dorit ca prin acest cover să avem şi o variantă românească a piesei 'Over the Hills and Far Away'. Sper ca publicul să îmbrăţişeze versiunea noastră şi să asculte melodia pe repeat", a spus mezzo-soprana Angelica Popescu.



Noua melodie poate fi ascultată pe platformele de streaming dar şi pe YouTube.



Trupa IRIS - Nelu Dumitrescu a pregătit o serie de concerte în această toamnă pentru promovarea noului single. Toate informaţiile legate de acestea vor fi publicate pe conturile de social media ale formaţiei, se arată în comunicat.

