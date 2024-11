Ce se întâmplă cu SAGA Festival 2025. Vânzarea biletelor a fost oprită iar paginile de Instagram și Facebook au fost suspendate

SAGA Festival 2025 promite o ediție aniversară specială, însă fanii au observat că vânzarea biletelor a fost întreruptă, iar conturile oficiale de Instagram și Facebook au fost dezactivate. „Unde a dispărut SAGA Festival și ce se întâmplă cu banii noștri?”, s-au întrebat pe rețelele de socializare fanii festivalului SAGA, după ce paginile de Instagram și Facebook au dispărut, iar numele paginii de TikTok a festivalului a fost schimbat în „Bucharest Biggest Festival”.

Fanii și-au exprimat îngrijorarea, mai ales că mulți dintre ei au achiziționat deja bilete pentru ediția din 2025. „Au vândut bilete și pentru 2025. Cunosc persoane care au cumpărat deja”, a declarat un participant. În prezent, vânzarea biletelor este suspendată, prețurile nu mai pot fi vizualizate, iar site-ul dedicat tichetelor afișează o eroare. Cu toate acestea, site-ul oficial al SAGA Festival rămâne funcțional.

Ce spun origanizatorii

Organizatorii au anunțat că lucrează la rebranduirea ediției de anul viitor, care, potrivit acestora, nu va fi anulată, potrivit Business Review. Biletele urmează să fie disponibile din nou pentru achiziție în curând. „Biletele vor fi repuse în vânzare imediat ce vom lansa campania de comunicare pentru ediția din 2025, care va marca și aniversarea a 5 ani de SAGA. Paginile de Instagram și Facebook au fost suspendate temporar, iar pagina de TikTok a fost redenumită cu sloganul ediției din acest an, „Bucharest’s Biggest Festival”, pentru a reflecta esența festivalului SAGA.

„Ediția din 2025 nu va fi anulată, iar cei care au achiziționat bilete super early-bird nu au motive de îngrijorare. Biletele generale vor fi puse în vânzare în curând”, au declarat organizatorii, conform Libertatea.

De asemenea, echipa SAGA Festival a subliniat că ediția din anul următor va marca un moment aniversar special și că se lucrează intens la campania de promovare. „Nu ne-am așteptat să atragem atenția fără să facem, practic, nimic. Am oprit vânzarea biletelor acum ceva timp, când am avut ocazia să ne așezăm împreună cu echipa și să rafinăm conceptul și detaliile ediției din 2025. Așa cum am menționat anterior, va fi o ediție aniversară, și dorim să acordăm timp planificării fiecărui detaliu. Social media va juca, bineînțeles, un rol important în comunicarea pentru 2025, și ne bucurăm să vedem că deja le lipsim oamenilor de pe rețelele de socializare. Vom dezvălui toate detaliile la momentul potrivit și vă mulțumim pentru interesul acordat SAGA”.

