”N-am dat un leu, n-am luat un leu”. Cum am ajuns să ne preocupe doar cum sau cât a dormit Crin Antonescu pe banii lui, în ultimii 10 ani

Crin Antonescu a stat la Bruxelles, în ultimii 10 ani, alături de familia lui, respectiv soția sa, Adina Vălean, fost comisar european, și de fiica lor, de care s-a și ocupat. Acum, pentru absența sa din viața publică românească dă încontinuu explicații. Nu a șomat pe banii statului, nu a dormit în nicio bancă parlamentară, nici la Cotroceni, nu i-am întreținut din buzunarul nostru, al românilor, niciun somn. A plecat din viața politică și poate că nu s-ar fi întors. Dar s-a întors într-o Românie care pare că râde de fiecare dată când se vorbește despre ”șomerul” Crin Antonescu. A fost casnic, nu șomer. Nu a luat șomaj. A trăit din propriile economii și din beneficiile din Belgia ale soției sale. Așa cum a vrut, plecând dintr-o Românie care, la acel moment, nu l-a mai vrut. A dat bir cu fugiții în trecut? O fi dat. Fără motiv? Nu vorbește despre asta. A ieșit fizic dintr-o lume politică, dar, așa cum am văzut de-a lungul timpului, nu a renunțat cu totul la ea. A mai spus câte ceva, când a fost căutat, despre vreun aspect politic.

Astăzi este susținut la alegerile prezidențiale de o coaliție pro-europeană, pro-occidentală, cum vreți să-i spuneți. Pentru că a fost nevoie de el. N-au avut pe altcineva mai bun, asta ca să ne numărăm valorile. Și, la fiecare apariție, este întrebat, parcă la comandă, ce a făcut în ultimii 10 ani. S-a uitat pe fereastră? Și-a băut cafeluța și și-a mâncat cornul în Grand Place, după ce și-a dus copilul la școală? Ce a făcut? O fi câștigat la poker, că tot a fost criticat că e mare jucător. A jucat banii țării? Țara? El zice că nici măcar nu a jucat. Și dacă a făcut-o, sigur nu a făcut-o pe vreun salariu de la stat. Și dacă zice unul că joacă la mese private și e perdant, să fie el, cel care ”divulgă”, câștigător? Ca să știi, trebuie să fii și tu acolo, nu? Sau ai auzit de la un prieten care știe de la alt prieten?

Astăzi, la Iași, Crin Antonescu, parcă spre amuzamentul unora, a trebuit să dea iar explicații ce a făcut el în ultimii zece ani: ”În ultimii zece ani, nu am contribuit la bugetul de stat, dar, lucrul la care vă invit respectuos să vă gândiţi pentru a vă creşte simpatia faţă de mine, ţin la asta, este că nu am păgubit bugetul de stat cu niciun leu. Nu mi s-au acordat nici consilii de administraţie, nici posturi grase, nici afaceri pe spinarea statului. N-am dat un leu, n-am luat un leu. Fair enough (destul de corect n. red.)”, a răspuns Crin Antonescu.

Și cam așa este. Destul de corect. Nu a fost mutat din funcție călduță în funcție călduță, nu a sforâit în Camera Deputaților în timp ce ne scria un proiect de țară, nu a stat zece ani degeaba la Cotroceni, nu l-am plimbat cu avioane private, nu nimic, pe scurt. A plecat și dus a fost până s-a întors. Acum, îl criticăm ce a făcut în viața lui privată, personală? Hai să ne căutăm fiecare la dinți, că el a fost privat cum am fost și noi, cei care muncim sau cei care stăm cu ochii-n soare, tăind frunză la câini. Indiferent din ce motiv, trebuie să fim tare cancaniști să ne preocupe de la un candidat la alegerile prezidențiale doar cât a dormit în ultimii 10 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News