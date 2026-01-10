"Economisirea pentru pensie nu va mai conta în 10-20 de ani". Ce anticipează Elon Musk

Economisirea pentru pensie nu va mai conta în 10-20 de ani. Afirmația îi aparține lui Elon Musk și vine într-un context mai larg în care miliardarul vorbește despre o transformare profundă a economiei globale, determinată de avansul accelerat al tehnologiei. Declarațiile sale au fost făcute într-un episod recent al podcastului „Moonshots with Peter Diamandis” și au fost preluate de Business Insider.

„Unul dintre sfaturile mele ar fi: Nu vă faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie în următorii 10 sau 20 de ani. Nu va mai conta”, a spus CEO-ul Tesla și SpaceX.

Musk a mers mai departe cu ideea, susținând că, dacă scenariile tehnologice pe care le anticipează se vor materializa, însăși logica economisirii pentru bătrânețe ar deveni depășită.

„Dacă oricare dintre lucrurile despre care am vorbit sunt adevărate, economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, a adăugat Musk.

Elon Musk și viziunea unei economii a „abundenței”

Cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la peste 600 de miliarde de dolari, descrie un viitor dominat de inteligență artificială, robotică și energie ieftină. Într-un astfel de sistem, productivitatea ar atinge niveluri fără precedent, iar resursele ar deveni atât de accesibile încât conceptul de lipsă ar dispărea aproape complet.

În acest context, Musk vorbește despre apariția unui „venit universal ridicat”, suficient pentru ca fiecare persoană să-și acopere nevoile și chiar dorințele, fără presiunea supraviețuirii financiare.

„Versiunea bună a viitorului este ca oricine să poată avea tot ce își dorește”, a spus Musk.

În viziunea sa, asta ar însemna acces generalizat la servicii medicale de top, mult peste standardele actuale. De asemenea, ar însemna „îngrijire medicală mai bună decât are oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în cinci sau zece ani”, a continuat el.

Educație gratuită și dispariția lipsei materiale

Pe lângă sănătate, Musk vede o lume în care educația nu mai este condiționată de bani sau statut social: „Fără lipsă de bunuri și servicii. Poți învăța orice vrei despre orice, gratuit.”

Într-un asemenea scenariu, economisirea pentru pensie nu ar mai avea sens, deoarece siguranța financiară ar fi garantată de sistem, nu de acumularea individuală de capital.

Tranziția, însă, nu va fi liniștită

Chiar și așa, Elon Musk nu idealizează complet drumul către acest viitor. Antreprenorul avertizează că perioada de tranziție ar putea fi marcată de instabilitate, șocuri sociale majore, greve, crzie și schimbări bruște.

A ridicat inclusiv o problemă mai puțin discutată: pierderea sensului personal într-o lume în care munca nu mai este necesară pentru supraviețuire.

„Acum, dacă obții cu adevărat tot ce îți dorești, este acesta viitorul pe care îl vrei? Ești sigur de asta? Pentru că înseamnă că jobul tău nu va mai conta”, a întrebat el.

Realitatea prezentului: pensia rămâne o preocupare majoră

În timp ce viitorul descris de Musk pare aproape utopic, situația actuală a multor oameni este departe de acest ideal. Inflația ridicată, dobânzile mari și veniturile care țin greu pasul cu costurile de trai fac ca accesul la pensie și servicii de bază să fie, pentru mulți, o provocare serioasă.

În acest context, sfatul de a nu economisi pentru pensie poate rămâne riscant, mai ales în lipsa unor garanții clare că transformările tehnologice vor ajunge rapid și echitabil la întreaga populație.

Neuralink și următorul pas în viziunea lui Musk asupra viitorului

La începutul acestui an, Elon Musk a vorbit și despre un alt proiect care alimentează ideea unei schimbări radicale a societății: implanturile cerebrale dezvoltate de una din companiile sale, Neuralink.

Începând din 2026, Neuralink ar urma să intre într-o etapă de producție extinsă, cu implanturi realizate la scară largă, Musk precizând totodată că intervenția de implantare va fi realizată aproape integral prin procese automatizate. Tehnologia este gândită în special pentru pacienții care suferă de afecțiuni neurologice severe.

Testele clinice au început deja să ofere rezultate concrete: pe parcursul anului 2025, 12 persoane cu paralizie severă au reușit să folosească aceste implanturi pentru a interacționa cu diverse dispozitive, exclusiv prin semnale generate de activitatea cerebrală.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk / dovada video

