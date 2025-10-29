€ 5.0829
Data actualizării: 17:14 29 Oct 2025 | Data publicării: 17:12 29 Oct 2025

Arabia Saudită ridică primul „stadion din cer”: O arenă la 350 de metri altitudine ce va costa 1 miliard de dolari
Autor: Tiberiu Vasile

Arabia Saudită ridică primul „stadion din cer” O arenă la 350 de metri altitudine ce va costa 1 miliard de dolari FOTO: X @Rainmaker1973. Arabia Saudită ridică primul „stadion din cer”
 

Arabia Saudită pregătește un proiect fără precedent: Stadionul NEOM, o arenă amplasată la 350 de metri deasupra solului, ce va costa 1 miliard de dolari și va funcționa integral pe energie regenerabilă.

Arabia Saudită a confirmat oficial că va organiza Cupa Mondială din 2034 și pregătește un proiect fără precedent: Stadionul NEOM, cunoscut drept primul „stadion din cer” al lumii. Amplasată la 350 de metri altitudine, arena cu 46.000 de locuri va fi construită în inima orașului futurist The Line, parte a megaproiectului NEOM.

Lucrările ar urma să înceapă în 2027 și să se încheie până în 2032, cu doi ani înainte de startul competiției. Evaluat la aproximativ un miliard de dolari, stadionul va funcționa exclusiv pe bază de energie regenerabilă, furnizată de instalații solare și eoliene, potrivit planurilor prezentate de guvernul saudit la momentul depunerii candidaturii pentru Cupa Mondială, conform The Economic Times.

Va avea sisteme de climatizare și iluminat de ultimă generație, precum și tehnologii digitale imersive

Arena va găzdui meciuri din fazele incipiente până la sferturile de finală, iar primele imagini conceptuale au făcut deja înconjurul lumii, alimentând fascinația și curiozitatea fanilor. „Arabia Saudită plănuiește să construiască Stadionul Neom, o arenă alimentată cu energie regenerabilă, situată la 350 de metri înălțime, în The Line. Programat să fie inaugurat în jurul anului 2032, acesta va găzdui meciuri ale Cupei Mondiale din 2034 până în sferturile de finală”, a scris utilizatorul @Rainmaker1973 într-o postare virală pe X.

Publicația Construction Review notează că stadionul va fi realizat din materiale ecologice, va avea sisteme de climatizare și iluminat de ultimă generație, precum și tehnologii digitale imersive dedicate fanilor. După turneu, arena va deveni terenul de bază al unei echipe profesioniste din regiune și va găzdui evenimente culturale și sportive pe tot parcursul anului.

Proiectul a stârnit reacții diverse în online

Proiectul a stârnit reacții diverse în online. Mulți au lăudat ambiția și inovația conceptului, însă alții au ironizat ideea unui stadion suspendat, comparând-o cu scene din filme de acțiune și glumind despre „cozile la lift” în zilele de meci.

Arabia Saudită dezvoltă, în paralel, și Stadionul Internațional Regele Salman din Riad, care va deveni cea mai mare arenă din țară, cu peste 92.000 de locuri, fiind programat pentru finalizare în 2029.

FIFA a oferit deja o aprobare preliminară pentru Stadionul NEOM

FIFA a oferit deja o aprobare preliminară pentru Stadionul NEOM, lăudând viziunea sa privind infrastructura sportivă sustenabilă. Locația a fost aleasă pentru a integra stadionul într-un district dedicat sănătății și sportului din cadrul orașului inteligent.

Deși proiectul NEOM complet va fi terminat abia în 2045, oficialii saudiți asigură că secțiunea stadionului va fi gata la timp pentru Cupa Mondială 2034. Chiar dacă inginerii se confruntă cu provocări uriașe de proiectare la o asemenea înălțime, autoritățile dau asigurări că lucrările pentru obiectivele sportive se vor desfășura conform planului.

CITEȘTE ȘI: Naveta viitorului care uimește lumea: Metroul fără conductor din Arabia Saudită. Investiția este de miliarde de dolari

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stadion
fifa
cupa mondiala
arabia saudita
neom
1 miliard
