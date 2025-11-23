Bula AI-ului?

Eseu de Ioan Coaca:

Astăzi asistăm simultan la investiții masive (miliarde lunar) în centre de date, chip-uri, modele mari, la evaluări bursiere care cresc mult mai repede decât profitabilitatea actuală, și mai ales la o cursă investițională în care aproape nimeni nu vrea „să rateze trenul”.

Ceea ce vedem acum este un amestec de entuziasm justificat (tehnologia chiar produce valoare), speculație financiară (acțiunile cresc mai repede decât capacitatea de monetizare) și incertitudine asupra ritmului real de adopție economică.

Problema principală este cea clasică: monetizare vs. costuri. Costurile AI sunt uriașe și provin din procesoare extrem de scumpe (H100, H200, B200, MI300 etc.), din centrele de date care au un consum enorm de energie și de răcire și din echipe de software ultraspecializate, greu de găsit.

Dar nu ne oprim numai la atât: training care durează luni și costă zeci/sute de milioane cât și îmbunătățiri continue (fine-tuning, alignment, safety), și ele foarte costisitoare.

Monetizarea (veniturile ce se obțin ca urmare a acestui efort), însă, crește mai lent decât investițiile. Companiile AI fac venituri bune, dar nu suficiente pentru a susține ritmul investițiilor pe termen lung – dacă nu apare un salt masiv în adopția reală.

Aceasta este prima sursă a riscului de bulă.

Adevărata speculație începe însă la nivelul componentelor de care depin sistemele AI: chip-uri, cloud, energie. Există trei „micro-bule” în interiorul acestei povești.

Pentru că cererea pentru GPU-uri este momentan aproape nelimitată, prima „micro-bulă” este cea a chip-urilor.

Prețurile au urcat artificial; timpii de livrare sunt lungi; unele companii cumpără “prea mult” de teamă să nu rămână fără hardware. Primul efect vizibil a fost acela că evaluările Nvidia, AMD, TSMC au crescut uneori mai rapid decât piața reală.

Apoi, pentru că fiecare mare companie construiește centre de date cu ritm istoric, putem vorbi despre „bula centrelor de date”. Concret, există riscul ca multe să rămână supra-dimensionate dacă adopția economică încetinește.

În sfârșit, cererea de energie pentru AI explodează, iar investitorii pompează capital în startupuri de energie nucleară, baterii, fluxuri energetice. Aici există clar speculație și de aceea putem vorbi fără niciun dubiu despre „bula energetică” – asociată AI-ului.

Adevărata problema este că nu se știe cât de repede va plăti economia pentru AI? Momentan, AI produce valoare, dar nu a înlocuit încă suficient din procesele birocratice/industriale, nu a crescut productivitatea macroeconomică la nivelul prognozat, iar multe firme fac experimente costisitoare care nu generează profit imediat. Dacă monetizarea se accelerează, investițiile vor fi validate, dar dacă adopția se dovedește lentă, atunci o parte din investiții se vor „topi”.

Aceasta este sursa principală a îngrijorării.

Putem să ne gândim și la o manevră bursieră? Parțial, DA. Există trei tipuri de mișcare bursieră în AI: Justificată, acolo unde tehnologiile conduc deja la venituri solide și piețe clare; Speculativă, în cazul companii mici sau mari fără model de afaceri clar, dar cu hype; Strategică – companiile mari cumpără acțiuni AI pentru a semnaliza „participarea la viitor”.

Se poate afirma că doar 20-25% din creștere este „manevră bursieră” în sens strict.

Restul este o combinație de investiție reală și anticipație exuberantă.

Și atunci care poate fi concluzia? Este sau nu o bulă? Să le luăm pe rând.

Din punctul de vedere al inovației, nu este o bulă. AI este real, util și va schimba economia.

Este totuși o bulă parțială în investiții, pentru că unii investesc mai mult decât pot monetiza. In cazul chip-urilor și al centrelor de date este chiar o bulă în capitalul fix, deoarece creșterea este prea rapidă.

Dar mai mult decât orice, este o bulă psihologică pentru că toată lumea crede că trebuie să investească acum.

De aceea scenariul cel mai probabil este că nu vom avea o prăbușire masivă de tip “.com”.

Vom vedea însă corecții importante în sectoarele suprainvestite: GPU-uri, centre de date și Startup-uri fără un model economic.

Pentru o mai bună clarificare, nu ratați articolul „Să vorbim despre bule”.