Fostul șef Apple, avertisment pentru gigantul tech: Are primul competitor real după decenii de dominație

Apple, compania care a condus industria tech timp de zeci de ani, se află acum în fața unei provocări majore: inteligența artificială. John Sculley, fost CEO al gigantului american, a declarat că OpenAI reprezintă „primul concurent real pe care Apple îl are de foarte mulți ani”, conform Business Insider. Declarația a fost dată în cadrul conferinței Zeta Live din New York. Acolo Sculley a discutat despre viitorul tehnologiei și despre tranziția spre o nouă eră digitală.

„Inteligența artificială nu a fost niciodată un punct forte pentru Apple”, a spus Sculley. „OpenAI este, din punctul meu de vedere, prima companie care îi oferă o competiție serioasă după decenii de dominație.” Apple nu a oferit comentarii la solicitările presei.

Deși Apple rămâne un gigant recunoscut la nivel global, compania pare să fi pierdut teren în competiția pentru AI

Deși Apple rămâne un gigant recunoscut la nivel global, compania pare să fi pierdut teren în competiția pentru supremația inteligenței artificiale. Comparativ cu rivali precum OpenAI, Google, Amazon sau Meta, firma americană a fost criticată pentru ritmul lent de inovație și pentru întârzierea unor proiecte-cheie, printre care se numără și relansarea asistentului vocal Siri, planificată pentru acest an.

John Sculley, care a condus Apple între 1983 și 1993, a fost cel care a introdus în companie abordarea de marketing inspirată de Pepsi-Cola, lansând celebra campanie „Pepsi Challenge” și contribuind semnificativ la popularizarea brandului Macintosh. Totuși, relația sa cu Steve Jobs a fost adesea tensionată, iar în 1985 Jobs a părăsit Apple, revenind 12 ani mai târziu pentru a transforma firma într-un imperiu tehnologic de talia celui din zilele noastre.

"În epoca agenților AI, nu vom mai avea nevoie de zeci de aplicații. Un agent inteligent va putea face totul pentru tine"

Fostul CEO a vorbit și despre tranziția Apple către „era agenților inteligenți”, subliniind că viitorul va presupune mai puține aplicații individuale și mai mulți agenți AI capabili să gestioneze diverse sarcini simultan. „În epoca agenților AI, nu vom mai avea nevoie de zeci de aplicații. Un agent inteligent va putea face totul pentru tine,” a explicat Sculley.

La 86 de ani, el vede această tehnologie, denumită „agent AI”, ca pe un mijloc de a automatiza procese complexe și de a remodela economia digitală spre un model bazat pe abonamente: „Când totul era centrat pe aplicații, vindeam produse. Într-un model bazat pe abonamente, oamenii plătesc atât timp cât au nevoie de acel serviciu. E un sistem mult mai sustenabil.”

"Dacă cineva poate aduce spiritul Apple în lumea inteligenței artificiale, acela este Jony Ive"

Sculley a observat și o coincidență interesantă. Jony Ive, fostul designer-șef al Apple, s-a alăturat recent OpenAI, după ce firma a achiziționat startupul său de dispozitive pentru mai mult de 6 miliarde de dolari. „El este omul care a creat iMac-ul, iPod-ul, iPhone-ul și iPad-ul. Dacă cineva poate aduce spiritul Apple în lumea inteligenței artificiale, acela este Jony Ive – alături de Sam Altman,” a declarat Sculley.

La rândul său, Ive a menționat, în cadrul evenimentului OpenAI DevDay, că vrea ca noile sale dispozitive să „repare problemele pe care telefoanele și tabletele le-au creat de la apariția lor.”