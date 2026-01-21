€ 5.0961
Data publicării: 23:50 21 Ian 2026

Un miliardar tech spune că AI va înlocui "joburile umaniste". Ce angajați rămân de neînlocuit
Autor: Tiberiu Vasile

Un miliardar tech spune că AI va înlocui Inteligență Artificială. Sursa: Pixabay

CEO-ul Palantir, Alex Karp, avertizează că AI „va distruge locurile de muncă din domeniul umanist”.

Viitorul muncii, dominat de AI, ar putea fi mai dur decât ne-am imaginat. CEO-ul Palantir, Alex Karp, avertizează că meseriile umaniste, munca de birou, dar și altele nu o să mai fie stabile în fața Inteligenței Artificiale, iar mulți dintre cei cu educație în domenii precum filosofia sau istoria vor trebui să se reorienteze.

Ieri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Karp a subliniat că viitorul muncii va fi practic și vocațional, nu doar intelectual. Nu este vorba doar de angajații din producție sau meserii calificate, ci despre aproape întreaga forță de muncă a lumii, potrivit Futurism.

Vorbind participanților la un panel, CEO-ul a fost direct: o pregătire exclusiv umanistă poate deveni „un dezastru sigur” în era inteligenței artificiale, potrivit Futurism.

"Vor fi mai mult decât suficiente locuri de muncă pentru cetățenii cu aptitudini fizice"

AI „va distruge locurile de muncă din domeniul umanist”, a declarat el. „Ai mers la o școală de elită și ai studiat filosofia. Sper că mai ai și o altă abilitate”, a adăugat Karp, evidențiind vulnerabilitatea angajaților fără competențe practice.

Ironia situației este că însuși omul de afaceri, Karp, cu diplome în domenii umaniste de la Haverford College și Stanford Law, nu pare afectat. Cu o avere netă de 15,5 miliarde de dolari, CEO-ul Palantir are resursele să trăiască confortabil chiar și după ce AI preia o parte din sarcinile tradiționale.

Între timp, restul oamenilor, avertizează el, ar putea fi forțați să se mute către munca manuală, munca fizică și vocațională, construind produsele și serviciile de care au nevoie companiile tech.

„Dacă ești un tehnician vocațional sau, de exemplu, construim baterii pentru o companie de baterii… atunci ești foarte valoros, dacă nu chiar de neînlocuit”, a spus Karp. „Adică, știți, fără să deviez spre obișnuitele mele tirade politice, vor fi mai mult decât suficiente locuri de muncă pentru cetățenii cu aptitudini fizice, manuale, mai ales pentru cei cu pregătire vocațională.”

Concluzia lui este clară. Joburile umaniste vor fi cele mai vulnerabile, iar angajații care pot lucra cu mâinile sau au competențe practice vor deveni, în ochii economiei viitorului, aproape indispensabili.

CITEȘTE ȘI: Roboți în uniformă pe străzile din China. Cum arată polițistul viitorului? „Lucrează non-stop”
 

