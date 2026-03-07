România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video

Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre problemele cu care se confruntă România în sectorul energetic și a explicat că statul a pierdut bani europeni care ar fi putut fi folosiți pentru modernizare.

Potrivit acestuia, în urmă cu 15 ani, România producea prea multă energie, iar astăzi se fac disponibilizări, iar investițiile în termocentrale pe gaz și dezvoltarea capacităților proprii au fost ratate.

„Ajungem la o altă problemă pe care o are România: România a fost sinucigașă - un alt element care ne-a adus în criza asta. România pur și simplu și-a făcut seppuku (n.r. mod de sinucidere practicat mai ales de samuraii japonezi). Singură și-a făcut asta la presiunea unor șmecherași din piață care au zis: „Bă, e mai bine să câștigăm și noi mai mulți bani dintr-o piață cât mai vulnerabilă”.

Acum 15 ani de zile trimiteam în șomaj tehnic lucrătorii de la Complexul Energetic Oltenia pentru că produceam prea multă energie electrică și nu aveam cui să o vindem. Acum 15 ani. Astăzi, disponibilizăm 1500 de oameni de Complexul Energetic Oltenia pentru că am fost suficient de ticăloși să nu folosim ceea ce Comisia Europeană ne-a pus la dispoziție, ca bănuți nerambursabili, pe Fondul European pentru modernizare.

România va pierde anul asta 2 miliarde de euro, bani care ar fi trebuit investiți în termocentrale care să producă pe gaz, nu pe amărâtul ăla de cărbune cu putere calorifică scăzută, cum este lignitul. Produ, Românie pe gaz, că ai nevoie de energie în bandă pe care să ți-o consume industria, dezvoltările!”, a spus Dumitru Costin.

Ce au făcut cu 2 miliarde de euro

Potrivit lui Dumitru Costin, România a pierdut 2 miliarde de euro, iar gazele din Marea Neagră au fost deja contractate extern, ceea ce înseamnă că vor trece pe lângă România.

„Ce au făcut cu 2 miliarde de euro? E o sumă uriașă!”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Îi pierdem. N-au făcut nimic! Ar fi trebuit să existe proiecte, ar fi trebuit să existe soluții tehnologice pe baza cărora să fie accesați banii. N-au făcut nimic.

L-au cârâit pe irakianul ăla care a venit și a cumpărat ce mai rămăsese din Mintia Deva. Au venit ăia și au făcut investiții - 1,3 miliarde de euro - în curând vor fi gata cu dezvoltarea. Ar putea să producă peste 1000 MW acolo și ce să vezi? Statul român, care le-a promis la vremea respectivă: „Veniți fraierilor aici, faceți investiția” - ăia fiind parte a unui grup mare de firme specializate în acest domeniu, produc energie electrică și termică în Irak, în Iordania, deci au afaceri grele în domeniul ăsta. Le-au zis: „Veniți în România, faceți această investiție, băgați bani aici la noi, pentru că noi, prin Transgaz, o să vă asigurăm accesul la gaze, că, uite, România are gaze de nu se vede”.

Și pentru că tot vorbim de gaze, trebuie să știm că toate gazele în Marea Neagră au fost contractate și vor trece razant pe lângă România pentru că ăia de acolo le-au contractat deja ca să obțină finanțări pentru dezvoltările ulterioare. Deci, nu gaz!”, a spus Dumitru Costin.

Unde se duc gazele

„Oficialii ne spun că totul e bine, că încep exploatările din Marea Neagră. Acum aflăm de la Dumitru Costin că sunt deja contractate. Unde se duce contingentul de gaze?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Ungaria, Austria...”, a spus Dumitru Costin la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV.

