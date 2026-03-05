Fosta soție a lui Victor Ponta, mesaj direct adresat Oanei Țoiu: Nu se războiește cu Ponta. Se luptă cu mine!

Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, susține că fiica ei, aflată în Dubai, a sunat-o plângând în momentul în care i s-a spus că nu poate urca în autocarul care urma să îi ducă pe românii care îndeplineau condițiile de repatriere spre avionul care trebuie să îi aducă în România din Oman.

"Mi s-a spus că nu mai poate urca în avion pentru că e o problemă de imagine", a spus Daciana Sârbu despre momentul în care ar fi fost sunată pentru a fi informată că fiica ei nu poate avea acces în avionul respectiv.

Fosta soție a lui Ponta: Eu personal nu am sunat pe nimeni pentru ca ea să fie în avion

Întrebată dacă fiica ei urma să ia locul cuiva în acel avion, Daciana Sârbu a spus că ea nu a sunat pe nimeni de la consulat pentru a facilita aducerea fiicei ei în România.

"Eu personal nu am sunat pe nimeni pentru ca ea să fie în avion. Erau evident informați că este și ea acolo singură și că exista rugămintea ca în orice moment, dacă există vreo șansă ca ea să ajungă într-un avion să plece spre casă, o acceptăm imediat, bineînțeles. Probabil și personalul știa că acest copil este pe o listă", a mai spus aceasta.

Daciana Sârbu: Doamna Țoiu nu se războiește cu Victor Ponta

"Mi-am promis mie ca mamă că nu voi lăsa lucrurile așa. Deci doamna Țoiu nu se războiește cu Victor Ponta. Victor Ponta e în altă țară, pe alt fus orar. Nu a sunat el să se revolte că nu e în autocar atunci. A aflat după de la mine", a mai spus ea.

"Toți avem pretenția, și empatia, și normalitatea să înțelegem (cazul fiecei ei n.r.) și când ești părinte cu atât mai mult și de aia nu înțeleg, și de aia i-am spus doamnei Țoiu, îi transmit și acum că se luptă cu mine, mama Irinei. A spus că și ea e mamă, două fete, eu nu cred că și-a imaginat ca mamă cum e să fii în această situație", a mai spus fosta soție a lui Victor Ponta.