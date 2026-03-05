€ 5.0937
Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Orban: În urma războiului din Iran, celulele teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate
Data actualizării: 17:01 05 Mar 2026 | Data publicării: 17:00 05 Mar 2026

Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Orban: În urma războiului din Iran, celulele teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate
Autor: Doinița Manic

imagine cu viktor orban, premierul Ungariei Foto: Agerpres

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ordonat ridicarea nivelului de alertă antiteroristă.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a convocat joi pe liderii organizaţiilor antiteroriste şi le-a ridicat nivelul de alertă, ca răspuns la riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres, citând MTI.

"Ungaria este în alertă. În urma războiului din Iran, celulele teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate. Acest lucru afectează în mod direct securitatea Ungariei, prin urmare au fost introduse măsuri de precauție. Vom proteja siguranța Ungariei și a poporului maghiar!", a scris Viktor Orban pe Facebook, postând și un videoclip în care vorbește despre acest subiect.

Viktor Orban, după ce ridicat nivelul de alertă:  Războiul din Orientul Mijlociu afectează direct situaţia de securitate a Ungariei

"Astăzi am început ziua cu o întâlnire a Comitetului de Coordonare Antiteroristă, deoarece războiul din Orientul Mijlociu afectează direct situaţia de securitate a Ungariei. Am aflat că, prin migraţia în masă, organizaţiile teroriste din Orientul Mijlociu s-au stabilit şi s-au consolidat în Europa de Vest.

Ne aşteptăm acum ca aceste organizaţii şi celulele teroriste existente în Europa să fie activate. Pacea şi securitatea Ungariei vor fi protejate şi în această situaţie. Prin urmare, am întărit controalele pentru sosirile străinilor care intră în Ungaria", a declarat Orban într-un video ataşat la postare.

ungaria
viktor orban
alerta terorism
