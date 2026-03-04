€ 5.0959
DCNews Stiri Ce l-ar fi determinat pe Donald Trump să înceapă atacul asupra Iranului
Data publicării: 18:20 04 Mar 2026

Ce l-ar fi determinat pe Donald Trump să înceapă atacul asupra Iranului
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Un apel telefonic l-ar fi convins pe președintele american să înceapă ofensiva în Iran, potrivit unui oficial american de rang înalt.

Un apel telefonic de la premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi influențat decizia lui Trump de a ataca Iranul, relatează un oficial american de rang înalt aflat sub anonimat.

Cum ar fi plănuit SUA și Israelul anihilarea lui Khamenei

Prim-ministrul israelian Netanyahu l-ar fi sunat pe președintele Donald Trump, luni, 23 februarie, pentru a-i spune că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, se va întâlni cu membrii de rang înalt ai echipei sale de conducere, a declarat un oficial american de rang înalt pentru NBC News.

Netanyahu le-ar fi spus președintelui american și consilierilor săi că întregul grup ar putea fi ucis într-un singur atac sâmbătă dimineață, întrucât se întâlneau într-un singur loc, a spus oficialul american, adăugând că CIA a confirmat rapid informațiile.

Apelul, relatat inițial de Axios, a avut loc în Situation Room a Casei Albe, a spus oficialul, și a marcat un moment definitoriu care a dus la momentul exact al atacurilor inițiale asupra Iranului.

Acest apel a fost unul dintre numeroșii factori critici care au dus la decizia lui Trump de a ataca Iranul, a spus oficialul, adăugând că au fost luate în considerare și eforturile Iranului de a construi arme nucleare, eșecul de a realiza orice progres în discuțiile directe cu Republica Islamică și extinderea programului său de rachete balistice.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului

