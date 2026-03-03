Aeroportul din Dubai, aproape gol. Zborurile au fost reluate doar parțial. Prețurile uriașe la care au ajuns biletele de avion - VIDEO

Scriitorul Alex Donovici, blocat alături de familia sa în Dubai, a postat pe rețelele sociale un videoclip filmat în Aeroportul Internațional Dubai. În imagini se poate observa că aeroportul nu este aglomerat, așa cum s-ar fi așteptat mulți, ci chiar aproape gol. Asta pentru că zborurile au fost reluate parțial, iar oamenii sunt sfătuiți să nu meagră la aeroport decât dacă au zborul confirmat.

Românii par a fi din ce în ce mai îngrijorați din cauza faptului că nu se pot întoarce acasă, dar și supărați pe autoritățile române că nu îi repatriază cu zboruri special organizate în acest sens. Alex Donovici a mărturisit că a avut bilete luate la Wizz Air și Emirates, dar nu zboară niciuna dintre aceste companii. Fly Dubai zboară, dar e imposibil să mai găsești vreun bilet spre vreo destinație zilele acestea. Primele bilete disponibile, potrivit lui Donovici, sunt din data de 6 martie, iar prețurile sunt exorbitante.

Scriitorul Alex Donovici: Oficial nu se zboară, „neoficial” pleacă multe avioane spre țările care au organizat repatrieri

"Am dat o fugă până în aeroportul din Dubai, am atașat câteva secunde de imagini de acolo. Aeroportul este aproape gol. Pentru că oficial nu se zboară. „Neoficial” pleacă multe avioane spre țările care au organizat repatrieri. Nu și spre România, țara noastră nu s-a descurcat, din câte știu o tentativă a eșuat lamentabil. De alte tentative nu știu nimic.

Companiile Emirates și Fly Dubai ar refuza să mai ofere informații pasagerilor

Am vrut să întrebăm pe cineva de la Emirates dacă ne oferă o tentativă de plecare. Spre undeva. Spre oriunde. Nici nu mai au vreun ghișeu deschis, 3 angajați ai companiei ne-au zis să sunăm la call center. Am încercat și la Fly Dubai. Stau de vorbă doar cu cei care au deja bilete luate.

Pur și simplu nu avem cum să plecăm de aici și te strânge ușor cămașa la spate când citești că SUA, UK ori Qatar încercă să își recupereze cetățenii din Emirate iar Bristish Airways ori Lufthansa au organizat zboruri speciale pentru, atenție, echipajele de zbor blocate aici. Nu pentru cetățeni obișnuiți, pentru echipaje. I-au scos prin Muscat unde i-au dus cu autobuze.

Emirates (unde avem bilete) a anunțat că nu mai zboară nimic până în 5 martie dimineața, Fly Dubai zboară dar e imposibil să mai găsești vreun bilet spre vreo destinație.

Prețuri uriașe la bilete de avion, disponibile abia pentru 6 martie

Primele bilete pe care le-am găsit noi arată așa:

Belgrad - primele locuri pe 6 martie, 2200 EUR / persoana

Varsovia - primelelocuri pe 7 martie, 4200 EUR / persoana

Istanbul - primele locuri pe 6 martie, 2200 EUR / persoana

Milano - primele locuri pe 6 martie, 2300 EUR / persoana

Unii români s-ar fi aventurat peste graniță spre Oman

La asta duce teama. La profitul altora. Unii șoptesc că în aceste ore „pleacă cine trebuie”. Adică cei importanți, cu mulți bani ori cu „pile și relații”. Acei oameni sunt în avioanele care zboară. Noi și mulți alți români suntem blocați.

Ronaldo a plecat cu avionul privat. Aveți cumva un avion privat pentru noi?

Unii s-au aventurat peste graniță spre Oman ori chiar mai departe. Și cunosc chiar cazuri care au reușit să plece din zonă. Am însă cunoștință și de cazuri mai puțin fericite, blocați în drum, amendați, trimiși înapoi.

În plus, un aeroport deschis acum poate fi închis în următoarele 10 minute. Și riști de pleci la drum, să cheltui sume uriașe și tot „la sol” să rămâi. Fără cazare. Nu am risca, suntem și cu copiii... Se cam împroașcă pe aici cu drone și rachete, când într-un emirat când în altul.

Pur și simplu suntem blocați. Deocamdată. Avem bilete luate la Wizz și Emirates, nu zboară niciuna dintre companii.

Poate totuși va face și statul român ceva. Și poate vom afla și noi. Așteptăm vești", a scris Alex Donovici pe pagina sa de Facebook.

Ce spune MAE despre zborurile de pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi

Ministerul Afacerilor Externe informat cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial, recomandându-le oamenilor să meargă în aeroporturi doar dacă au o confirmare certă a zborului.

"RECOMANDARE: Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a evita supraaglomerarea terminalelor, NU vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului!

Resurse oficiale pentru verificarea situației:

Companii aeriene: Verificați statusul zborului direct la operatorul aerian sau la agenția de turism. Mergeți la aeroport DOAR dacă zborul este confirmat ca fiind „operativ”.

Siguranța spațiului aerian: Consultați notificările oficiale emise de Autoritatea Aeronautică Civilă din EAU (GCAA) pentru informații de ultimă oră privind culoarele de zbor:

Status aeroporturi:

Dubai (DXB): dubaiairports.ae/flight-status

Informări operaționale: media.dubaiairports.ae

Respectați cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale personalului aeroportuar. Acestea sunt esențiale pentru gestionarea fluxului de pasageri în condiții de siguranță.

Echipele noastre consulare rămân în contact cu autoritățile emirateze pentru a sprijini cetățenii români aflați în tranzit.

Rămâneți conectați pe canalul de WhatsApp al MAE: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbCrlIe2P59snIMS9G3V...

Mențineți legătura cu agențiile de voiaj și liniile aeriene privind potențialele opțiuni pe care le pun la dispoziție.

Cazurile medicale și grupurile de copii sunt cu prioritate în atenția misiunilor noastre. Dacă sunteți în una din aceste situații și nu v-ați înscris încă în evidență, înregistrați-vă pe www.econsulat.ro", a transmis MAE.