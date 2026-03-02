Împreună îi putem oferi lui Andrei, 7 ani, din Cluj, șansa la vedere și curajul de a duce mai departe lupta cu mai multă speranță! Astfel, am luat legătura cu tatăl lui Andrei, Răzvan Dan Boca, care ne-a mărturisit că fiul lui are nevoie de două intervenții cruciale la ochi, pentru a-i reda șansa la o viață normală.

Andrei face terapii zilnic și are nevoie de două intervenții chirurgicale esențiale

În tot acest timp, Andrei face terapii zi de zi, precum logopedie, psihoterapie, kinetoterapie, înot medical. Recuperarea va dura ani la rând, până la vârsta de aproape 20 de ani, ne-a relatat Răzvan Dan Boca.

Apel către binevoitori pentru a-l ajuta pe Andrei

Medicii oftalmologi au hotărât o prioritate critică: Andrei are nevoie de două intervenții chirurgicale esențiale la ochi!

„Andrei are o hidrocefalie congenitală, pentru care noi facem recuperare zilnică, respectiv kinetoterapie, logopedie, psihoterapie și înot medical. Recuperarea va dura până la vârsta de aproape 20 de ani. Facem eforturi imense! Pur și simplu, nu mai facem față costurilor, mai ales că urmează două intervenții chirurgicale esențiale la ochi, pentru o corepraxie și o corecție optică”, a declarat Răzvan Dan Boca, tatăl lui Andrei, pentru DC News.

Părinții lui Andrei fac apel la binevoitori să îi sprijine în acțiunile și eforturile lor. Orice mic ajutor contează pentru Andrei!

Conturi donații pentru familia lui Andrei

REVOLUT Beneficiar: Răzvan Dan Boca Oltean; IBAN: RO35REVO0000140496909552; Cod BIC/SWIFT: REVOROBB;

Cont RON: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont EUR: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont GBP: 88416836

