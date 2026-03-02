€ 5.0972
DCNews Stiri Sistemul de alertă din Israel a declanșat un sentiment unic printre oameni. Mărturia emoționantă a unei românce
Data publicării: 11:45 02 Mar 2026

EXCLUSIV Sistemul de alertă din Israel a declanșat un sentiment unic printre oameni. Mărturia emoționantă a unei românce
Autor: Ioan-Radu Gava

tel aviv sub atac Foto: Agerpres

Anca Tal, o româncă de origine evreiască stabilită în Israel, a povestit cum funcționează sistemul de alertă în Israel și care este starea de spirit în Țara Sfântă.

Deși războiul a început de numai două zile în Orientul Mijlociu, locuitorii din Israel s-au adaptat deja la situația tensionată, iar „creierul recunoaște sunetul alarmei și funcționează automat“, potrivit Ancăi Tal, o româncă stabilită în Holon, lângă Tel Aviv.

Ea a povestit, în exclusivitate pentru DC News, luni dimineață, cum funcționează sistemul de alertă pentru populația civilă atunci când se trag rachete dinspre Iran.

„După o noapte liniștită, chiar dubios de liniștită, ne-am trezit la 07:00 din cauza alarmei de la telefoane, care sunt de fapt „pre-alarme”, adică anunță momentul în care se trag rachete dinspre Iran, deci trebuie să fim aproape de buncăr. 

CITEȘTE ȘI                 -               EXCLUSIV Experiență dramatică pentru o româncă din Israel, surprinsă pe drum de rachetele trase din Iran: Ne-am adăpostit sub poduri

În funcție de direcția, greutatea și felul rachetei, se va ști cam în ce zonă o să pice. Dacă aceasta cade într-o zonă nelocuită sau în mare, atunci nu urmează a doua alarmă și nici nu se trage în ea ca să fie doborâtă. Dacă are șanse să ajungă în locuri populate, atunci se declanșează a doua alarmă, dar numai în locul unde are șanse să cadă.

Așa că, între prima și a doua alarmă, am apucat să ne spălăm pe dinți, pe față și pe mâini. Cei norocoși și optimiști au pus și un deodorant, iar cei care locuiesc la primele etaje, deci mai aproape de buncăr, poate au apucat să-și facă o cafea și să coboare cu ea“, a povestit Anca Tal în exclusivitate pentru DC News.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Conflict Israel - Iran. Mărturia unui român stabilit lângă Tel Aviv: Poate sună ciudat, dar asta facem

Româncă din Israel: E teribil cum reușim să fim eficienți și să folosim fiecare secundă la maximum

Locuitorii din Israel s-au adaptat rapid situației și în momentul de față „dorm îmbrăcați“, pregătiți oricând pentru alertele care le solicită să intre în buncăre.

„Nu suntem în panica aia de la început. Corpul, creierul recunoaște sunetul alarmei și funcționează automat. Pentru a câștiga timp, mulți dintre noi dormim îmbrăcați, cu încălțămintea lângă pat, iar ieșitul din locuință se face foarte repede și în mod eficace. E teribil cum reușim, cu cât trece timpul mai mult, să devenim foarte eficienți și să folosim fiecare secundă la maximum.

CITEȘTE ȘI                  -                 Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

Situația în Israel acum e ceva între faza încordată și permanentă tensiune și nevoia de a păstra, cât se poate, rutina de zi cu zi“, a precizat Anca Tal.

Ea a precizat însă că „se poate cumpăra mâncare, care nu lipsește, iar băncile și policlinicile sunt de asemenea deschise“.

„Fiecare ieșire din casă este însoțită de informații despre adăpostul cel mai apropiat pe parcursul traseului pe care mergem, planificarea traseului cel mai scurt și întoarcerea acasă cât mai rapidă.

CITEȘTE ȘI                 -              Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei

Există și un sentiment de „împreună” foarte proeminent: vorbim cu vecinii mai mult ca de obicei, ne interesăm dacă cineva are nevoie de ceva, știm cine sunt cei din jurul nostru care locuiesc singuri și verificăm dacă sunt în regulă“, a conchis Anca Tal, într-un interviu exclusiv pentru DC News.

israel
iran
razboi
