DCNews Stiri Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Data actualizării: 08:02 01 Mar 2026 | Data publicării: 07:59 01 Mar 2026

Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Autor: Florin Răvdan

Vezi galeria foto
 Iran-SUA, desfășurare rapidă de evenimente diplomatice. Urmează negocieri Washington-Teheran. Chirieac: Trump nu glumește și ei știu asta Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Agerpres

Andrei Caramitru a tras concluzia după ce Iran a confirmat decesul liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Analistul a postat o fotografie din 1989, de la o întâlnire a ayatollahului cu Nicolae Ceauşescu. 

"Khamenei cu Ceaşcă. Prietenii. Acum sunt iar împreună. În iad", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Sursa: Captură Facebook Andrei Caramitru

Sursa: Facebook Andrei Caramitru

Ali Khamenei a devenit liderul suprem al Republicii Iran în vara anului 1989. 

Ali Khamenei a murit. După ce Donald Trump a făcut anunţul, Iran a confirmat 

Liderul suprem iranian Ayatollahul Ali Khamenei a murit, confirmă preşedintele SUA, Donald Trump, într-o postare sâmbătă pe reţeaua sa Truth Social, preluată şi de agenţiile internaţionale de presă.

"Khameini, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Nu s-a făcut dreptate doar pentru oamenii din Iran, ci şi pentru toţi americanii, şi pentru oamenii din acele multe ţări de pe glob care au fost ucişi sau mutilaţi de Khamenei şi gaşca sa de golani însetaţi de sânge", a scris Donald Trump pe Truth Social.

CITEŞTE ŞI Donald Trump a confirmat decesul lui Ali Khameini, într-o postare pe Truth Social

Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei 

Teheranul a confirmat duminică moartea ghidului suprem Ali Khamenei, ucis în operaţiunea militară americano-israeliană, la care a ripostat cu lovituri asupra Israelului şi mai multor ţări arabe, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Anunţată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamanei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluţii promiţând o "pedeapsă severă" celor responsabili.

"Odată cu moartea sa, Republica islamică a luat sfârşit efectiv şi va fi trimisă în curând la coşul de gunoi al istoriei", a reacţionat pe X fiul fostului şah, Reza Pahlavi.

Tranziţia va fi asigurată de un triumvirat format din preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, şeful puterii judiciare în Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, precum şi dintr-un membru al Consiliului Gardienilor Constituţiei, a anunţat televiziunea de stat.

Duminică dimineaţă, mii de persoane s-au adunat la Teheran, unii cu lacrimi în ochi, agitând drapele iraniene şi scandând "Moarte Americii" şi "Moarte Israelului", potrivit unui jurnalist al AFP de la faţa locului.

În cursul nopţii, vestea privind dispariţia celui care a condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani, după ayatollahul Khomeini, a fost primită cu aplauze şi aclamaţii pe străzi, potrivit unor martori.

Moartea lui Ali Khamenei a fost anunţată în jurul orei 21:30 GMT, sâmbătă, de Donald Trump, din reşedinţa sa din Florida, unde superviza campania militară care a schimbat faţa Orientului Mijlociu.

Media iraniene au anunţat şi moartea fiicei, ginerelui şi a nepoatei ghidului suprem, scrie Agerpres.

  


 
 
 
 

ali khamenei
andrei caramitru
nicolae ceausescu
Comentarii

