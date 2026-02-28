€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Internațional Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Data actualizării: 14:31 28 Feb 2026 | Data publicării: 14:19 28 Feb 2026

EXCLUSIV Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Autor: Ion Voicu

atac israel iran Captură video/ IDF publică primele imagini cu atacurile israeliene asupra Teheranului

”Epic Fury”, atacul declanșat de forțele armate ale Statelor Unite și Israelului sâmbătă, 28 februarie, asupra Iranului, este la un alt ordin de mărime față de ”Midnight Hammer”, operațiunea prin care, în 2025 s-a încercat stoparea programului nuclear al Teheranului.

”Dimensiunile, adică intensitatea atacurilor și durata operațiunii, pot fi apreciate dacă analizăm efortul logistic”, spune generalul (r) Mircea Mândrescu, adăugând: ”Vedem ce forțe uriașe au deplasat Statele Unite în zonă. Portavionul Lincoln era deja în Golf, iar portavionul Ford a ajuns acum două zile în apele teritoriale ale Israelului, în Mediterana. Sunt capacități de lovire impresionante, au alături submarine și distrugătoare cu rachete Tomahawk, dar și acoperire aeriană, cu sisteme Aegis. Mă aștept ca atacurile să continue, să nu fie lăsat un răgaz armatei iraniene să-și revină”. 

Obiectivul atacului SUA - Israel asupra Iranului

”Pe plan militar, obiectivul în acest moment este degradarea capabilităților de lansare a rachetelor balistice iraniene. În iunie, aveau circa 2500 de astfel de rachete, au fost distruse o parte de ”Midnight Hammer”, au lansat iranienii 550 de rachete spre Israel, așa că mai rămăseseră cu o mie de rachete. Dar, între timp, și-au putut reface stocul. Rachetele sunt o amenințare pentru Israel, care poate intercepta, poate anihila 86% dintre proiectile. O performanță extraordinară, dar, când vorbim de sute sau mii de rachete lansate, cele 14 procente înseamnă distrugeri, pierderi de vieți uriașe.

Când se vor opri SUA

După ce va fi eliminată această amenințare, vor fi vizate facilitățile nucleare ale Teheranului. Este probabil ca uzinele nucleare să nu fi fost distruse de atacul de anul trecut, s-ar putea ca americanii să folosească acum muniție specială, Mama tuturor bombelor, ca să distrugă buncărele aflate la mare adâncime. Nu cred că se vor opri până nu elimina riscul ca Teheranul să devină o putere nucleară” a explicat generalul Mîndrescu.

Există riscul unei blocări a strâmtorii Ormuz, ar putea regimul ayatolahilor să atace petrolierele din Golful Persic?

”Iranul are nevoie de China, care depinde de petrolul și gazul lichefiat din Orient”, spune gen. Mîndrescu. ”Chinezii se pregăteau să le trimită rachete anti-navă, nu știu dacă au ajuns, dacă sunt operaționale. Planificarea operațiunii, momentul atacului ar fi putut fi devansat, ca ipoteză, din cauza asta. Dar, ca să revin, iranienii nu ar risca să blocheze strâmtoarea, afectând livrările de petrol către China, unul dintre cei doi aliați pe care poate conta, alături de Rusia lui Putin”, a concluzionat generalul Mîndrescu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

epic fury
iran
sua
israel
teheran
razboi
rachete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Publicat acum 29 minute
Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Publicat acum 45 minute
Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT
Publicat acum 7 ore si 13 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 24 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close