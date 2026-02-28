”Dimensiunile, adică intensitatea atacurilor și durata operațiunii, pot fi apreciate dacă analizăm efortul logistic”, spune generalul (r) Mircea Mândrescu, adăugând: ”Vedem ce forțe uriașe au deplasat Statele Unite în zonă. Portavionul Lincoln era deja în Golf, iar portavionul Ford a ajuns acum două zile în apele teritoriale ale Israelului, în Mediterana. Sunt capacități de lovire impresionante, au alături submarine și distrugătoare cu rachete Tomahawk, dar și acoperire aeriană, cu sisteme Aegis. Mă aștept ca atacurile să continue, să nu fie lăsat un răgaz armatei iraniene să-și revină”.

Obiectivul atacului SUA - Israel asupra Iranului

”Pe plan militar, obiectivul în acest moment este degradarea capabilităților de lansare a rachetelor balistice iraniene. În iunie, aveau circa 2500 de astfel de rachete, au fost distruse o parte de ”Midnight Hammer”, au lansat iranienii 550 de rachete spre Israel, așa că mai rămăseseră cu o mie de rachete. Dar, între timp, și-au putut reface stocul. Rachetele sunt o amenințare pentru Israel, care poate intercepta, poate anihila 86% dintre proiectile. O performanță extraordinară, dar, când vorbim de sute sau mii de rachete lansate, cele 14 procente înseamnă distrugeri, pierderi de vieți uriașe.

Când se vor opri SUA

După ce va fi eliminată această amenințare, vor fi vizate facilitățile nucleare ale Teheranului. Este probabil ca uzinele nucleare să nu fi fost distruse de atacul de anul trecut, s-ar putea ca americanii să folosească acum muniție specială, Mama tuturor bombelor, ca să distrugă buncărele aflate la mare adâncime. Nu cred că se vor opri până nu elimina riscul ca Teheranul să devină o putere nucleară” a explicat generalul Mîndrescu.

Există riscul unei blocări a strâmtorii Ormuz, ar putea regimul ayatolahilor să atace petrolierele din Golful Persic?

”Iranul are nevoie de China, care depinde de petrolul și gazul lichefiat din Orient”, spune gen. Mîndrescu. ”Chinezii se pregăteau să le trimită rachete anti-navă, nu știu dacă au ajuns, dacă sunt operaționale. Planificarea operațiunii, momentul atacului ar fi putut fi devansat, ca ipoteză, din cauza asta. Dar, ca să revin, iranienii nu ar risca să blocheze strâmtoarea, afectând livrările de petrol către China, unul dintre cei doi aliați pe care poate conta, alături de Rusia lui Putin”, a concluzionat generalul Mîndrescu.