Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala

Tenismanul rus Daniil Medvedev a cucerit trofeul la turneul ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.311.005 dolari, în urma forfait-ului adversarului său din finala de sâmbătă, olandezul Tallon Griekspoor, din cauza unei accidentări, au anunţat organizatorii, citaţi de Reuters.

Medvedev, fost lider al clasamentului mondial, aflat în prezent pe locul 11 ATP, şi-a trecut astfel în palmares al 24-lea său titlu în circuitul profesionist şi al doilea obţinut la turneul de la Dubai, unde s-a mai impus în 2023, după o finală câştigată în faţa compatriotului său Andrei Rublev.

Vineri, în semifinale, Daniil Medvedev a reuşit să-l elimine pe principalul favorit, canadianul Felix-Auger Aliassime (6-4, 6-2), în timp ce Tallon Griekspoor s-a impus cu 7-5, 7-6 (8/6) în faţa lui Andrei Rublev.

Olandezul a declarat după victoria împotriva lui Rublev că se confruntă cu o accidentare la ischiogambieri şi că s-ar fi retras dacă ar fi pierdut setul al doilea al semifinalei cu jucătorul rus.

"Nu aşa aş fi vrut să câştig o finală. Sper ca accidentarea lui Grikspoor să nu fie prea gravă şi îi urez însănătoşire rapidă", a scris Medvedev pe contul său de pe reţeaua X.