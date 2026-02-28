€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Sport Tenis Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Data publicării: 15:41 28 Feb 2026

Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Autor: Mihai Ciobanu

ostapenko-a-castigat-turneul-de-tenis-de-la-dubai_37648400 foto ilustrativ: Pexels

Rusul Daniil Medvedev cucerește al doilea titlu la Dubai, în urma unui forfait.

Tenismanul rus Daniil Medvedev a cucerit trofeul la turneul ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.311.005 dolari, în urma forfait-ului adversarului său din finala de sâmbătă, olandezul Tallon Griekspoor, din cauza unei accidentări, au anunţat organizatorii, citaţi de Reuters.

Medvedev, fost lider al clasamentului mondial, aflat în prezent pe locul 11 ATP, şi-a trecut astfel în palmares al 24-lea său titlu în circuitul profesionist şi al doilea obţinut la turneul de la Dubai, unde s-a mai impus în 2023, după o finală câştigată în faţa compatriotului său Andrei Rublev.

Vineri, în semifinale, Daniil Medvedev a reuşit să-l elimine pe principalul favorit, canadianul Felix-Auger Aliassime (6-4, 6-2), în timp ce Tallon Griekspoor s-a impus cu 7-5, 7-6 (8/6) în faţa lui Andrei Rublev.

Olandezul a declarat după victoria împotriva lui Rublev că se confruntă cu o accidentare la ischiogambieri şi că s-ar fi retras dacă ar fi pierdut setul al doilea al semifinalei cu jucătorul rus.

"Nu aşa aş fi vrut să câştig o finală. Sper ca accidentarea lui Grikspoor să nu fie prea gravă şi îi urez însănătoşire rapidă", a scris Medvedev pe contul său de pe reţeaua X.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tenis
medvedev
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Publicat acum 29 minute
Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Publicat acum 45 minute
Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT
Publicat acum 7 ore si 13 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 24 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close