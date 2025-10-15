Sorana Cîrstea a reușit calificarea în sferturi la Osaka (WTA)

Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a obținut victoria în 69 de minute, la prima sa confruntare cu britanica Boulter (29 ani, 59 WTA).



Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe câștigătoarea dintre cehoaica Marie Bouzkova, a cincea favorită, și elvețianca Viktorija Golubic.



Tot miercuri, Jaqueline Cristian a dispus cu 0-6, 6-4, 6-2 de jucătoarea spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, cap de serie numărul opt.



În sferturi, Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) o va întâlni pe principala favorită, japoneza Naomi Osaka, victorioasă cu 7-6 (8/6), 3-6, 6-2 în fața olandezei Suzan Lamens, campioana en titre.



Jaqueline Cristian și Naomi Osaka (27 ani, 16 WTA) nu s-au înfruntat până acum în circuitul profesionist.



În alt meci din optimi, sârboaica Olga Danilovic a dispus de americanca Ashlyn Krueger cu 6-4, 6-4



La dublu, Cristian și Danilovic au fost învinse de cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Makoto Ninomiya (Japonia), cu 7-5, 5-7, 10-6, în sferturile de finală. (Agerpres)