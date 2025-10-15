€ 5.0885
Data actualizării: 13:26 15 Oct 2025 | Data publicării: 13:26 15 Oct 2025

Sorana Cîrstea a reușit calificarea în sferturi la Osaka (WTA)
Autor: Crişan Andreescu

Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o fără drept de apel pe Katie Boulter, cu 6-3, 6-1.

Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a obținut victoria în 69 de minute, la prima sa confruntare cu britanica Boulter (29 ani, 59 WTA).

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe câștigătoarea dintre cehoaica Marie Bouzkova, a cincea favorită, și elvețianca Viktorija Golubic.

Tot miercuri, Jaqueline Cristian a dispus cu 0-6, 6-4, 6-2 de jucătoarea spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, cap de serie numărul opt.

În sferturi, Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) o va întâlni pe principala favorită, japoneza Naomi Osaka, victorioasă cu 7-6 (8/6), 3-6, 6-2 în fața olandezei Suzan Lamens, campioana en titre.

Jaqueline Cristian și Naomi Osaka (27 ani, 16 WTA) nu s-au înfruntat până acum în circuitul profesionist.

În alt meci din optimi, sârboaica Olga Danilovic a dispus de americanca Ashlyn Krueger cu 6-4, 6-4

La dublu, Cristian și Danilovic au fost învinse de cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Makoto Ninomiya (Japonia), cu 7-5, 5-7, 10-6, în sferturile de finală. (Agerpres)

