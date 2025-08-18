Data publicării:

Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Sport

Sorana Cîrstea a reușit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe elvețianca Rebeka Masarova, cu 6-2, 6-2, în ultima rundă a calificărilor.

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus în 65 de minute.

Masarova (26 ani, 105 WTA) a reușit 4 ași, dar a comis și 8 duble greșeli la primul său duel cu Cîrstea.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 3.110 dolari și 19 puncte WTA, iar în primul tur va primi replica japonezei Moyuka Uchijima (24 ani, 89 WTA), o confruntare în premieră.

România avea deja o reprezentantă pe tabloul principal de simplu, pe Gabriela Ruse, care va juca în prima rundă contra americancei Hailey Baptiste, a opta favorită.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
18 aug 2025, 08:49
Coco Gauff, în sferturile de finală la Cincinnati (WTA)
15 aug 2025, 11:47
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
14 aug 2025, 09:49
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 
14 aug 2025, 09:36
Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati
12 aug 2025, 08:03
Patricia Ţig şi Ilinca Amariei vor juca finala turneului ITF de la Cluj-Napoca
02 aug 2025, 21:20
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Campioana de la Iași e română. Irina Begu a câștigat în premieră UniCredit Iași Open după ce a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann
20 iul 2025, 21:29
Irina Begu s-a calificat în finala turneului UniCredit Iaşi Open (WTA)
19 iul 2025, 22:04
Sorana Cîrstea, calificată în sferturile turneului UniCredit Iași Open (WTA)
17 iul 2025, 15:37
Echipa masculină de tenis de masă a României, campioană europeană la Under-19
15 iul 2025, 22:52
Jannik Sinner, în fruntea clasamentului ATP, după titlul de la Wimbledon 
14 iul 2025, 14:21
Iga Swiatek a câştigat turneul de la Wimbledon
12 iul 2025, 20:13
Arina Sabalenka: "Am uitat că sunt nr.1 mondial",  după eliminarea de la Wimbledon
11 iul 2025, 11:25
Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon
10 iul 2025, 09:00
Carlos Alcaraz, calificat în semifinale la Wimbledon 
09 iul 2025, 08:49
Novak Djokovic, în sferturile de finală la Wimbledon 
08 iul 2025, 08:10
Sorana Cîrstea și Ana Kalinskaia, calificate în sferturile probei feminine de dublu la Wimbledon 
07 iul 2025, 09:41
Carlos Alcaraz, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon
07 iul 2025, 09:26
Novak Djokovic atinge o bornă impresionantă la Wimbledon. Devine al treilea jucător din istorie care reușește acest lucru
05 iul 2025, 22:17
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la dublu feminin la Wimbledon 
03 iul 2025, 08:51
Gabriela Ruse și Marta Kostiuk, victorie clară la Wimbledon
02 iul 2025, 17:46
Novak Djokovic, calificat în turul al doilea la Wimbledon datorită unor „pastile miraculoase”
02 iul 2025, 15:57
S-a înregistrat cel mai rapid serviciu din istoria Wimbledonului
01 iul 2025, 13:42
Tenis: Emma Răducanu începe cu dreptul turneul britanic de la Wimbledon
30 iun 2025, 23:52
Tenis: Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Wimbledon
30 iun 2025, 20:00
Cine va ridica trofeul de la Wimbledon? Iată cele cinci pretendente la titlul feminin
25 iun 2025, 12:36
Emma Răducanu, calificată în sferturi la Queen's (WTA)  
13 iun 2025, 10:59
Turneul de tenis de la Wimbledon mărește premiile în bani, campionii vor primi câte trei milioane de lire sterline
12 iun 2025, 13:24
Carlos Alcaraz, campion la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv
08 iun 2025, 23:43
Irina Begu, calificată în optimile probei de dublu la Roland Garros
31 mai 2025, 19:24
Novak Djokovic cucerește al 100-lea titlu din carieră, în Elveția. Coincidența interesantă între primul și cel mai recent trofeu câștigat
25 mai 2025, 09:55
Jaqueline Cristian, învinsă în finala de la Rabat
24 mai 2025, 16:44
Jaqueline Cristian luptă pentru primul titlu WTA 250 din carieră. Ora de disputare a partidei
24 mai 2025, 12:11
Emma Răducanu, eliminată în optimi la Strasbourg
21 mai 2025, 21:16
ATP Roma: Lorenzo Musetti - Alexander Zverev, rezultat în sferturile turneului
15 mai 2025, 11:24
România rămâne puternică în lumea tenisului. Gabriela Ruse s-a calificat în turul al doilea la Roma (WTA)
07 mai 2025, 19:43
Jucătoare de tenis din România, suspendată doi ani de ITIA. A recunoscut totul
02 mai 2025, 21:51
Schimbare majoră într-un turneu de tenis: Jucătoarele, plătite egal cu bărbații
07 apr 2025, 13:34
Jaqueline Cristian, în finala turneului WTA de la Puerto Vallarta
30 Martie 2025, 11:17
Djokovic nu este mulțumit de procesul PTPA împotriva ATP și WTA: „Am fost foarte activ în politica tenisului”
21 Martie 2025, 09:21
Surpriză la Indian Wells. Novak Djokovic, eliminat încă din turul 2
09 Martie 2025, 12:29
Surpriză la Indian Wells. Irina Begu câștigă un meci dificil și se califică în turul al doilea
06 Martie 2025, 08:31
Emma Răducanu, primele declarații după incidentul din Dubai: „Abia puteam să respir”
05 Martie 2025, 08:29
Novak Djokovic revine la Indian Wells, alături de Andy Murray. Schimbări importante ale suprafeței de joc
03 Martie 2025, 21:06
Simona Halep își descoperă o nouă pasiune în Dubai: golful
25 feb 2025, 10:06
Emma Răducanu, în lacrimi după confruntarea cu un fan în Dubai – WTA i-a interzis accesul
19 feb 2025, 08:55
Ion Țiriac vrea revoluție în scandalul de proporții din tenis! ”E gata să acționeze financiar și în instanță! E trucat până în măduva oaselor”
18 feb 2025, 22:30
Monica Niculescu, învinsă în proba de dublu la WTA. Primește premiu de participare de 10.380 de dolari
16 feb 2025, 17:58
Irina Begu s-a calificat pe tabloul principal la Dubai (WTA)
16 feb 2025, 08:16
Tenismenul Jannik Sinner, suspendat 3 luni după un acord cu Agenţia Antidoping. A fost testat pozitiv de două ori în opt zile
15 feb 2025, 12:50
Novak Djokovic, omagiu emoționant pentru Simona Halep după retragerea din tenis
07 feb 2025, 17:28
Cele mai noi știri
acum 2 minute
„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani
acum 20 de minute
România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii
acum 1 ora 8 minute
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
acum 1 ora 8 minute
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
acum 1 ora 14 minute
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
acum 1 ora 17 minute
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
acum 1 ora 19 minute
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
acum 1 ora 32 minute
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
pe 17 August 2025
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel