Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)

Sorana Cîrstea a reușit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe elvețianca Rebeka Masarova, cu 6-2, 6-2, în ultima rundă a calificărilor.

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus în 65 de minute.



Masarova (26 ani, 105 WTA) a reușit 4 ași, dar a comis și 8 duble greșeli la primul său duel cu Cîrstea.



Cîrstea și-a asigurat un cec de 3.110 dolari și 19 puncte WTA, iar în primul tur va primi replica japonezei Moyuka Uchijima (24 ani, 89 WTA), o confruntare în premieră.



România avea deja o reprezentantă pe tabloul principal de simplu, pe Gabriela Ruse, care va juca în prima rundă contra americancei Hailey Baptiste, a opta favorită.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News