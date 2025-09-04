Data publicării:

România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Sport
FOTO: Freepik @naypong

Echipa de tenis de masă a României a dominat competiția de la Istanbul, fără să piardă vreun meci în faza grupelor.

Reprezentantele României la feminin, Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia și Bianca Mei-Roșu, au încheiat faza grupelor cu un bilanț perfect. Sportivele tricolore au învins categoric Bulgaria, Serbia și Albania, toate cu scorul de 3-0, demonstrând o formă excelentă încă de la startul competiției.

În sferturile de finală, România va înfrunta selecționata din Kosovo, un duel care pornește cu echipa noastră drept mare favorită, potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Tenis de Masă.

 

Echipa masculină, direct în semifinale

Și echipa masculină a avut un traseu solid. Andrei Istrate, Darius Toma și Matei Dumitrescu au adus două victorii importante: 3-0 cu Kosovo și 3-1 în fața Italiei.

Acest parcurs le-a asigurat românilor calificarea directă în semifinale, unde vor încerca să confirme forma bună și să își asigure un loc în marea finală a Campionatelor Balcanice.


Urmează întrecerile individuale

După fazele eliminatorii pe echipe, competiția va continua cu probele individuale, programate să înceapă vineri. România mizează pe tinerețea și ambiția sportivilor săi, care au arătat deja că pot domina adversarii din regiune.

 

Alte noutăți din tenisul românesc

Sorana Cîrstea - performanțe remarcabile și un gest emoționant

Sorana Cîrstea a câștigat în august 2025 titlul de la Tennis in the Land, fiind cel de-al treilea titlu WTA din carieră, după 2008 și 2021. Ulterior, trofeul i-a fost furat din camera de hotel din New York, iar jucătoarea a lansat o pledoarie emoționantă pe Instagram, accentuând că e o amintire cu valoare sentimentală, nu materială.

Citește și: Sorana Cîrstea, ținta unui jaf la New York. Cum au intervenit autoritățile americane

Calendar intern plin pentru tenisul românesc în 2025

România va găzdui un număr record de 38 de turnee ITF în 2025, atât pentru circuitul feminin, cât și pentru cel masculin, organizate în orașe precum București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Slobozia, Oradea și altele. Aceasta înseamnă mai multe oportunități pentru jucători români să se dezvolte în competiții internaționale acasă, beneficiind de sprijinul publicului și reducerea costurilor de deplasare.

De asemenea, turnee importante de categorie WTA și ATP vor continua să se desfășoare în țară: Transylvania Open (WTA 250), Iași Open (WTA 250), Țiriac Foundation Trophy (WTA 125), dar și Țiriac Open (ATP 250) în București, în perioada 31 martie-6 aprilie 2025

