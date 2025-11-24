 Cupa Davis: Italia, pentru a treia oară consecutiv câștigătoare a competiției

Flavio Cobolli, numărul 22 mondial, a adus 'azzurrilor' punctul decisiv, după ce s-a impus în trei seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 7-5, în fața spaniolului Jaume Munar (36 ATP), la câteva ore după victoria lui Matteo Berretini (56 ATP), cu 6-3, 6-4, în fața lui Pablo Carreno Busta (89 ATP).

'Nici măcar nu mai știu unde sunt', a spus Cobolli la câteva momente după ce a sărutat terenul. 'Singurul lucru pe care îl știu este că sunt campion mondial', a exclamat italianul, îmbrățișat cu bucurie de coechipierii săi și de căpitanul Filippo Volandri, imediat după ce a câștigat mingea de meci.

'A fost un efort de echipă', a spus la rândul său Matteo Berrettini la conferința de presă.

De pe marginea terenului, echipa italiană l-a încurajat pe Cobolli 'cât de tare a putut'. 'Cred că aceasta este puterea noastră, arma noastră: jucăm fiecare meci ca o echipă de cinci, chiar și șase cu căpitanul', a explicat Cobolli, care a câștigat toate cele trei meciuri de simplu disputate pe parcursul săptămânii la Bologna.

Italia își reconfirmă astfel supremația în tenisul pe echipe la nivel mondial, după ce în luna septembrie a cucerit pentru al doilea an consecutiv competiția feminină Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup).

După ce a dispus cu 2-0 în sferturile de finală de Austria, miercuri, iar apoi s-a impus cu același scor în fața Belgiei, în semifinalele de vineri, echipa italiană a rămas neînvinsă pe tot parcursul fazei finale a Cupei Davis, desfășurată pentru prima dată pe teren propriu după mai multe ediții la Malaga, Spania.

Cu alte cuvinte, trei dintre cei cinci membri ai echipei italiene (Lorenzo Sonego, Simone Bolelli și Andrea Vavassori) nici măcar nu au fost nevoiți să pășească pe terenul de la Bologna pentru a ridica 'Salatiera de argint'.

Acesta este al patrulea succes al Italiei în istoria participărilor sale la Cupa Davis, după cele din 1972, 2023 și 2024, recordul de victorii aparținând Statelor Unite, cu 32 de titluri, cinci dintre ele consecutive, între 1968 și 1972.




