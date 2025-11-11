Doi spectatori morți în aceeași zi, la Turneul Campionilor

Doi spectatori au murit după ce li s-a făcut rău la Turneul Campionilor, organizat în Torino, Italia: unul în zona fanilor, celălalt în timpul meciului italianului Lorenzo Musetti, jucător care se bucură de participare în urma retragerii lui Novak Djokovic din competiție.

Li s-a făcut rău și au murit la spital

Dubla tragedie a avut loc la doar câteva ore distanță: doi bărbați, în vârstă de 70 și 78 de ani, ambii italieni, s-au simțit rău în zona unde are loc evenimentul sportiv, luni, 10 noiembrie. Deși au fost asistați imediat de personalul medical, cei doi au decedat după ce au fost transportați la spital, scrie presa italiană.

Prima tragedie a avut loc în cursul dimineții: un italian de 70 de ani, aflat în fața zonei pentru fani, amenajată în Piazza d’Armi din Torino pentru evenimentul sportiv, a suferit un stop cardiac. Personalul medical prezent la fața locului a intervenit imediat, iar medicul a început manevrele de resuscitare. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spitalul Molinette, sub coordonarea centrului operațional 118 Azienda Zero, unde a ajuns în stare critică. În ciuda intervenției rapide a medicilor, bărbatul de 70 de ani a decedat la scurt timp.

La puțin timp după, s-a petrecut și al doilea incident: un italian de 78 de ani s-a simțit rău în timp ce se afla în tribune pentru a urmări meciul dintre italianul Lorenzo Musetti și americanul Taylor Fritz. Și în acest caz, bărbatul a fost asistat de personalul medical și transportat de urgență la spitalul Molinette, în stare gravă. În ciuda încercărilor de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul la scurt timp după internare.

Competiție de elită la Torino

Turneul Campionilor (ATP Finals), competiția care încheie sezonul în circuitul profesionist de tenis și care reunește în fiecare an, în luna noiembrie, cei mai buni opt jucători, a început duminică, 9 noiembrie. Spaniolul Carlos Alcaraz a trecut de australianul Alex de Minaur, scor 7-6(5), 6-2, în timp ce germanul Alexander Zverev a câștigat în fața americanului Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(6).

Luni, 10 noiembrie, în ziua în care cei doi spectatori și-au pierdut viața, americanul Taylor Fritz a câștigat în fața italianului Lorenzo Musetti, scor 6-3, 6-4. Canadianul Felix Auger-Aliassime a fost învins, tot luni, de italianul Jannik Sinner, scor 5-7, 1-6.

Turneul Campionilor va rămâne cel puțin până în 2026 la Torino. La ediția din 2024, câștigată de Jannik Sinner, organizatorii au vândut 203.114 bilete, față de 175.403 cu un an înainte, cu o cifră globală de afaceri de 225 de milioane de euro.

Înainte de Torino, competiția, creată în 1970 și mult timp desfășurată la New York, a fost organizată la Londra, în perioada 2009-2020, după patru ediții la Shanghai (2004-2008), potrivit Agerpres.