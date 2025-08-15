Coco Gauff, în sferturile de finală la Cincinnati (WTA)

Coco Gauff, numărul 2 mondial, sa calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, după ce a trecut în două seturi, 6-2, 6-4, de italianca Lucia Bronzetti, informează AFP.

Gauff nu mai jucase de duminica, de la intrarea sa in competitie, ea beneficiind de marti de forfait-ul ucrainencei Daiana Iastremska in turul 3.



Americanca in varsta de 21 de ani, laureata la Ohio in 2023, va intalnire in turul urmator o alta italianca, Jasmine Paolini care a eliminat-o pe cel putin 9 ani, 6-1, 6-2.



Cele două jucătoare s-au întâlnit până acum de patru ori și se află la egalitate la victorii, dar Paolini a câștigat ultimele două confruntări care au avut loc pe zgură anul acesta.



Rezultate din optimile de finală:

Coco Gauff (SUA/N.2) - Lucia Bronzetti (Italia) 6-2, 6-4

Jasmine Paolini (Italia/N.7) - Barbora Krejcikova (Cehia) 6-1, 6-2

Varvara Gracheva (Franța) - Ella Seidel (Germania) 2-1-6 Kuder-ova

2-1-6 (Rusia) - Magda Linette (Polonia/N.31) 6-4, 6-3. (Agerpres)

