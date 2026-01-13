€ 5.0896
Jaqueline Cristian - Daria Kasatkina în optimi la Adelaide (WTA)
Data publicării: 08:40 13 Ian 2026

Jaqueline Cristian - Daria Kasatkina în optimi la Adelaide (WTA)

prc-c2prc-a0jaqueline-cristian_20825000 Jaqueline Cristian Foto: FRT

Jaqueline Cristian o va înfrunta pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), după ce aceasta a trecut, luni, de Maria Sakkari cu 7-6 (7/2), 6-4.

 

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA), venită din calificări, a produs, tot luni, o surpriză, prin victoria în fața rusoaicei Ekaterina Aleksandrova (31 ani, 11 WTA), cu 6-4, 6-4.

Kasatkina (28 ani, 48 WTA) are 3-0 în meciurile directe cu românca, pe care a învins-o în 2022, în turul al doilea la Doha, cu 2-6, 2-2 (abandon Cristian), în 2024 în sferturi la Charleston, cu 6-7 (4/7), 6-2, 6-3, și în același an în primul tur la US Open, cu 6-2, 6-4.

Turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia) este  dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, potrivit Agerpres.

Rezultatele înregistrate luni în primul tur la Adelaide International (hard):
Marie Bouzkova (Cehia) - Paula Badosa (Spania) 3-6, 6-3, 6-4
Ajla Tomljanovic (Australia) - Clara Tauson (Danemarca/N.5) 7-6 (7/5) (abandon Tauson)
Emma Navarro (SUA/N.6) - Emerson Jones (Australia) 6-3, 6-3
Jaqueline Cristian (România) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.4) 6-4, 6-4
Daria Kasatkina (Australia) - Maria Sakkari (Grecia) 7-6 (7/2), 6-4
Victoria Mboko (Canada/N.8) - Beatriz Haddad Maia (Brazilia) 5-7, 6-3, 6-2
Ana Kalinskaia (Rusia) - Gabriela Ruse (România) 6-0, 6-3. (Claudia Calotă)

