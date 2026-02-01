Carlos Alcaraz, campion în premieră la Australian Open

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, a cucerit trofeul la Australian Open, în finala căruia l-a învins patru seturi, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, pe sârbul Novak Djokovic, locul 4 mondial, duminică, 1 februarie, la Melbourne Park.

Alcaraz, cel mai tânăr jucător care a cucerit toate cele 4 trofee de Mare Șlem

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, a reușit să câștige trofeul, în premieră, în Australia, oprindu-l pe Djokovic (38 de ani) în a cuceri al 25-lea turneu de Mare Șlem, un record absolut în tenis.

Spaniolul Carlos Alcaraz (S) și sârbul Novak Djokovic (D), finaliștii AO 2026. Sursa foto: Agerpres

Alcaraz s-a impus după trei ore de joc (3 h 02 min).

Spaniolul a fost uşor superior la capitolul punctelor câștigătoare (36-32), iar Djokovic a făcut multe erori neforţate (46-27). Alcaraz şi-a creat nu mai puţin de 16 şanse de break, din care a fructificat 5, în timp ce Djokovic a transformat 2 din 6.

Australian Open era singurul turneu de Mare Şlem care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care a cucerit, la doar 22 de ani, şapte trofee majore de la debutul carierei sale, după cele de la US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) şi Roland Garros (2024, 2025).

Novak Djokovic rămâne, și după eșecul de astăzi, deţinătorul recordului de trofee la Australian Open (10), ultimul cucerit în 2023.

După succesul de duminică, Carlos Alcaraz îşi consolidează poziţia de lider al clasamentului ATP după acest succes, în condiţiile în care italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, nu a reuşit să-şi apere titlul la Melbourne, unde a fost eliminat în semifinale de Djokovic, notează Agerpres.