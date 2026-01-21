€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Sport Tenis Gabriela Ruse,  în turul trei la Australian Open. Suma uriașă pe care a câștigat-o românca
Data actualizării: 15:44 21 Ian 2026 | Data publicării: 15:42 21 Ian 2026

Gabriela Ruse,  în turul trei la Australian Open. Suma uriașă pe care a câștigat-o românca

Gabriela Ruse Gabriela Ruse Foto: Facebook

Gabriela Ruse, locul 79 WTA, s-a calificat, miercuri, pentru prima dată în turul trei la turneul de grand slam Australian Open.

Gabriela Ruse (28 de ani, locul 79 WTA) a dat lovitura la Melbourne, după victoria categorică în fața Ajliei Tomljanovic, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră şi jumătate.

Românca a reușit trei ași și a comis o singură dublă greșeală, în timp ce adversara sa a avut un as, dar și șapte „duble”.

La ediţiile din 2022 şi 2025, românca s-a oprit în turul doi.

În faza următoare, ea o va înfrunta pe Mirra Andreeva (Rusia), 7 WTA şi cap de serie 8, care s-a impus, în două seturi împotriva Mariei Sakkari, scor 6-0, 6-4.

Andreeva se află la a treia participare consecutivă la Australian Open, iar de fiecare dată s-a oprit în turul al patrulea. Anul trecut a pierdut în fața Arynei Sabalenka, finalista turneului, iar în 2024 a fost învinsă de Barbora Krejcikova.

România mai are o jucătoare pe tabloul principal la Australian Open, pe Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA), care a trecut de nemțoaica Eva Lys, într-un meci spectaculos.

Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 130 de puncte WTA şi 327.750 dolari australieni. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Merz critică votul din Parlamentul European și cere aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur
Publicat acum 17 minute
Ce au pățit două românce în Bali: „Nu mergeți la poliție că nu o să facă nimic”
Publicat acum 18 minute
Starmer îi răspunde lui Trump: „Nu voi ceda” în privința Groenlandei
Publicat acum 27 minute
Gabriela Ruse,  în turul trei la Australian Open. Suma uriașă pe care a câștigat-o românca
Publicat acum 27 minute
Intervenție ISU la metrou: o femeie a fost extrasă de sub o garnitură în stația Constantin Brâncoveanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 0 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close