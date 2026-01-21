Gabriela Ruse,  în turul trei la Australian Open. Suma uriașă pe care a câștigat-o românca

Gabriela Ruse (28 de ani, locul 79 WTA) a dat lovitura la Melbourne, după victoria categorică în fața Ajliei Tomljanovic, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră şi jumătate.

Românca a reușit trei ași și a comis o singură dublă greșeală, în timp ce adversara sa a avut un as, dar și șapte „duble”.

La ediţiile din 2022 şi 2025, românca s-a oprit în turul doi.

În faza următoare, ea o va înfrunta pe Mirra Andreeva (Rusia), 7 WTA şi cap de serie 8, care s-a impus, în două seturi împotriva Mariei Sakkari, scor 6-0, 6-4.

Andreeva se află la a treia participare consecutivă la Australian Open, iar de fiecare dată s-a oprit în turul al patrulea. Anul trecut a pierdut în fața Arynei Sabalenka, finalista turneului, iar în 2024 a fost învinsă de Barbora Krejcikova.

România mai are o jucătoare pe tabloul principal la Australian Open, pe Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA), care a trecut de nemțoaica Eva Lys, într-un meci spectaculos.

Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 130 de puncte WTA şi 327.750 dolari australieni. (Claudia Calotă)