€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Sport Tenis Sorana Cîrstea, în optimile turneului WTA de la Brisbane
Data publicării: 13:50 06 Ian 2026

Sorana Cîrstea, în optimile turneului WTA de la Brisbane

sorana_14160000
 

Sorana Cîrstea s-a calificat, marți, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko.

Cîrstea (35 ani, 41 WTA), autoare a 11 ași, s-a impus după o oră și 46 de minute, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5).

Ostapenko (28 ani, 23 WTA) continuă să aibă avantaj în meciurile directe, 4-3, dar Cîrstea a câștigat trei din ultimele patru confruntări.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 19.909 de dolari și 60 de puncte, iar în optimi o va întâlni pe liderul mondial, Arina Sabalenka, victorioasă în doar 47 de minute în fața Cristinei Bucșa (Spania), cu 6-0, 6-1.

Cîrstea și Sabalenka (27 ani) s-au înfruntat de două ori până acum în circuitul profesionist, fiecare având câte o victorie. Românca s-a impus în 2023, în sferturi la Miami, cu 6-4, 6-4, iar belarusa și-a luat revanșa în același an, la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Publicat acum 24 minute
Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Publicat acum 30 minute
Mircea Badea, marea întrebare după incendiul din Elveția. Cum este posibil așa ceva?
Publicat acum 50 minute
Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 52 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 22 ore si 44 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 18 ore si 16 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close