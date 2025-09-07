Data actualizării: | Data publicării:

Cum a întârziat Trump finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Prezența președintelui american pe cea mai mare arenă de tenis din lume a modificat ora începerii finalei de la US Open 2025.

Finala de la US Open dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner a fost amânată cu jumătate de oră din cauza măsurilor stricte de securitate introduse odată cu sosirea președintelui Donald Trump pe arenă.

Agenții Serviciului Secret au verificat bagajele și au prelungit controalele la intrări, ceea ce a întârziat accesul spectatorilor și a modificat ora de start de la 21:00 la 21:30, ora României.

Trump a fost întâmpinat cu un amestec de aplauze și huiduieli pe arena Arthur Ashe de la Flushing Meadows, New York, iar televiziunea ABC l-a arătat salutând publicul, fără a reda, însă, reacțiile mulțimii, potrivit Reuters.

Vizitatorii complexului de tenis au avut opinii împărțite cu privire la prezența sa, unii declarându-se deranjați de vizita unui „condamnat penal”, alții afirmând că are dreptul să asiste la orice eveniment sportiv dorește.

Nu este prima dată când președintele american asistă la un meci de tenis. Trump a fost prezent la US Open în mai multe rânduri, ultima oară acum 10 ani, alături de soția sa, Melania, la câteva luni după ce și-a anunțat prima candidatură la președinție.

A treia finală de Mare Șlem între Sinner și Alcaraz, în 2025

Finala masculină de la US Open marchează al 17-lea duel din circuit dintre italianul Jannik Sinner (1 ATP) și spaniolul Carlos Alcaraz (2 ATP).

Totodată, cei doi se întâlnesc pentru a treia oară în acest an într-o finală de turneu de Mare Șlem. Spaniolul l-a învins pe italian la Roland Garros, scor 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2), în timp ce Sinner a trecut de campionul en-titre la Wimbledon, scor 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. 

Ultima întâlnire dintre cei doi a fost în finala de la Cincinnati Open din luna august, când italianul a fost nevoit să abandoneze după 23 de minute de joc, scor 0-5. El a acuzat, atunci, probleme de sănătate.

Citește și: Aryna Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open

