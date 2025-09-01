Data publicării:

US Open: Sabalenka și Pegula, calificate fără emoții în sferturi

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Sport
Arina Sabalenka Foto: Facebook
Arina Sabalenka Foto: Facebook

Finalistele ediției de anul trecut, belarusa Arina Sabalenka și americanca Jessica Pegula, s-au calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după victoriile obținute duminică.

Sabalenka, liderul mondial și campioana en titre, a dispus de spaniola Cristina Bucșa (35 WTA), cu 6-1, 6-4, după o oră și 13 minute.

Jessica Pegula, numărul patru mondial, a trecut în optimi de compatrioata Ann Li (58 WTA), finalista de la Clevelend, cu 6-1, 6-2.

În sferturi, americanca o va înfrunta pe cehoaica Barbora Krejcikova (62 WTA), dublă campioană de Mare Șlem, care a salvat opt mingi de meci în fața jucătoarei americane Taylor Townsend (139 WTA), câștigând cu 1-6, 7-6 (15/13), 6-3.

O altă reprezentantă a Cehiei, Marketa Vondrousova, s-a calificat în sferturi după o victorie în trei seturi în fața kazahei Elena Rîbakina, a noua favorită, cu 6-4, 5-7, 6-2, urmând să dea replica Arinei Sabalenka.

Laureata de la Wimbledon din 2023 a dominat la serviciu (13 ași) și a comis mai puține erori neforțate decât adversara (15-38).

Rezultatele înregistrate duminică în optimile de finală la simplu feminin:


Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Cristina Bucșa (Spania) 6-1, 6-4
Marketa Vondrousova (Cehia) - Elena Rîbakina (Kazahstan/N.9) 6-4, 5-7, 6-2
Jessica Pegula (SUA/N.4) - Ann Li (SUA) 6-1, 6-2
Barbora Krejcikova (Cehia) - Taylor Townsend (SUA) 1-6, 7-6 (15/13), 6-3 (Agerpres)

