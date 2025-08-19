Iga Swiatek, câștigătoare a turneului WTA de la Cincinnati

Poloneză Iga Swiatek, numărul trei mondial, s-a impus pentru prima oară în turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, luni, după ce a învins-o în finală pe italianca Jasmine Paolini cu 7-5, 6-4, transmite AFP.

Favorită a turneului, Iga Swiatek s-a impus în finală împotriva italiencei Jasmine Paolini, după o oră și 50 de minute, aceasta urcând pe locul 2 în clasamentul WTA. Italianca a început mai bine partida și a condus cu 3-0.

Iga și-a intrat în ritm și a câștigat 5 game-uri la rând. Chiar dacă a egalat la 5, Paolini nu a putut evita pierderea primului set cu 5-7.

Actul secund a fost presărat cu erori și de o parte și de cealaltă. Swiatek a încheiat finala cu 7 duble greșeli, dar a reușit să închidă cu as.

Iga Swiatek a cucerit pentru prima dată titlul la Cincinnati. A fost al șaselea meci câștigat din tot atâtea jucate împotriva italiencei Paolini.

