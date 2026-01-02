Un român, dispărut în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ar putea fi una dintre victimele incendiului. MAE, anunț de ultimă oră

Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) anunță că un român a dispărut în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Se ia în calcul posibilitatea ca românul să fie una dintre victimele incendiului izbucnit în noaptea de Revelion în barul Le Constellation.

Precizările MAE

"În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate", transmite MAE într-un comunicat de presă.

Identificarea victimelor, o sarcină grea pentru medicii legiști din Elveția

Reamintim că, în noaptea de Revelion, cel puţin 40 de oameni au murit, iar alţi 115 au fost răniţi, după ce un incendiu puternic a izbucnit în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Deși autorităţile elveţiene încă nu au indicat cauza exactă a incendiului, știm că mai mulți martori au spus că focul a izbucnit după ce pe mai multe sticle de șampanie au fost fixate lumânări aprinse - tip artificii.

Anchetatorii au început, vineri, sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în acest incendiu. Deocamdată, doar câteva nume au fost anunțate, iar experții spun că procesul de identificare a victimelor ar putea dura câteva săptămâni.