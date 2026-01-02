Cine era Emanuele Galeppini, prima victimă confirmată din Crans-Montana: Un talent „promițător”

A fost dată publicității identitatea primei persoane decedate în urma incendiului din clubul Le Constellation, confirmată de autoritățile elvețiene. Anchetatorii au o sarcină dificilă să stabilească identitatea cadavrelor rezultate în urma tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana.

Emanuele Galeppini, tânăr jucător de golf italian, prima victimă confirmată

Un adolescent italian în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, jucător de golf, este prima victimă a tragediei din noaptea de Revelion. Informația a fost confirmată de Federația Italiană de Golf, care a declarat că deplânge moartea unui „tânăr atlet care întruchipa pasiunea și valorile autentice”, potrivit skynews.

„În aceste momente de mare durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit”, se mai arată în mesajul oficialilor italieni.

Pagina sa de pe site-ul World Amateur Golf Ranking îl descrie ca fiind un junior de golf italian care locuiește în Dubai, căruia „îi place să joace golf, să concureze și să mănânce”. Se mai arată că a fost membru al echipei naționale a Italiei, iar cel mai bun loc al său a fost locul 2440.

Pagina de Instagram a lui Emanuele îl descrie ca „bucătar cu normă întreagă”. El a postat o fotografie alături de jucătorul de golf Rory McIlroy, în urmă cu doi ani, cu titlul „Fotografia anului”.

Locul secund la Campionatul Național Italian de Golf sub 14 ani

Anul trecut, tânărul italian a câștigat titlul de campion la Omega Dubai Creek Amateur Open. El era considerat un tânăr cu potențial în lumea golfului, potrivit site-ului Golf Digest.

Campionatul de golf pentru copii Faldo Series susținea, în octombrie, că este „încântat” să-l primească pe Emanuele, fiind unul dintre cei patru tineri în ascensiune.

În urmă cu doi ani și jumătate, el s-a clasat pe locul secund la Campionatul Național Italian de Golf sub 14 ani.

