Data actualizării: 14:30 15 Feb 2026 | Data publicării: 14:09 15 Feb 2026

Nicuşor Dan merge la prima reuniune a Consiliului Păcii înfiinţat de Donald Trump. Ce calitate va avea România
Autor: Mihai Ciobanu

nicusor dan Foto: Agerpres

Preşedintele României a anunţat că va merge la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington.

"Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ", a transmis Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

nicusor dan
consiliul pacii
