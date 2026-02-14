€ 5.0943
Data publicării: 13:21 14 Feb 2026

Horoscop 16-22 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-daniela-simulescu-astrolog-dcnews_66819600 Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Din start, vă anunțăm că următoarea săptămână are toate ingredientele astrologice pentru a schimba lumea în mod serios! Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Vărsător, din data de 17 februarie, va avea parte de un careu cu Uranus din Taur. Este genul de aspect care forțează progresul. Vrem nu vrem, inovația și tehnologia au prins viteză. Și încă nu ne dăm seama ce va urma. 

Iar marea conjuncție Saturn-Neptun din primul grad al Berbecului, din 20 februarie, va fi precum kilometrul 0 al unei noi existențe. Ultima dată când s-a petrecut această conjuncție, în 1989, am avut revoluții, dărâmarea unor structuri la propriu și figurat, reconfigurarea unor limite ideologice și teritoriale. 

După aceste evenimente cu magnitudine, săptămâna se încheie cu un trigon Venus-Jupiter, potrivit pentru a ne reamintă că noi suntem primii responsabili de propria fericire. 

Despre aceste aspecte astrologice, efectele acestora și cum vor fi influențate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 15 februarie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

