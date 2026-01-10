€ 5.0887
Stiri

DCNews Stiri Ada Hausvater, directoarea Teatrului Național din Timișoara, la DCNews. De ce nu din București? Culisele concursului
Data actualizării: 21:51 10 Ian 2026 | Data publicării: 21:51 10 Ian 2026

EXCLUSIV Ada Hausvater, directoarea Teatrului Național din Timișoara, la DCNews. De ce nu din București? Culisele concursului
Autor: Roxana Neagu

Ada Hausvater Ada Hausvater/ Agerpres

Directoarea Teatrului Național din Timișoara este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la Interviurile DCNews.

 

Duminică, de la ora 14:00, urmăriți un nou interviu DCNews realizat de către jurnalistul Val Vâlcu. Invitata acestuia este Ada Hausvater, directoarea Teatrului Național din Timișoara. De ce nu a Teatrului Național din București? Află culisele concursului, din interviul acordat de Ada Hausvater, pentru DCNews și DCNewsTV. 

Emisiunea este transmisă duminică, 11 ianuarie 2026, pe DCNews.ro, la DCNewsTV.ro, precum și pe Facebook și YouTube DCNews. 

Contextul este dat de faptul că foarte multe instituții de cultură din București, inclusiv Teatrul Național București, funcționează, deja de ani buni, cu o conducere interimară. În Capitală, interimatul este din 2022. 

Află mai multe detalii duminică, de la ora 14:00. 

Ada Hausvater
teatrul national
concurs
