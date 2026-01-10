Duminică, de la ora 14:00, urmăriți un nou interviu DCNews realizat de către jurnalistul Val Vâlcu. Invitata acestuia este Ada Hausvater, directoarea Teatrului Național din Timișoara. De ce nu a Teatrului Național din București? Află culisele concursului, din interviul acordat de Ada Hausvater, pentru DCNews și DCNewsTV.

Contextul este dat de faptul că foarte multe instituții de cultură din București, inclusiv Teatrul Național București, funcționează, deja de ani buni, cu o conducere interimară. În Capitală, interimatul este din 2022.

