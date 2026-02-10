€ 5.0910
Ce înseamnă să fii şofer. Vocea cetăţeanului obişnuit, ascultată la DC Conducem
Data actualizării: 18:51 10 Feb 2026 | Data publicării: 09:05 10 Feb 2026

EXCLUSIV Ce înseamnă să fii şofer. Vocea cetăţeanului obişnuit, ascultată la DC Conducem
Autor: Doinița Manic

Imagine cu un șofer și un pasager De data aceasta, la DC Conducem nu doar Titi Aur este invitatul emisiunii. Foto: Unsplash

DC Conducem vine marţi, 10 februarie 2026, cu o ediţie specială.

De data aceasta, nu doar Titi Aur este invitatul emisiunii, ci şi unul dintre cei mai activi urmăritori ai episoadelor. Liviu Dumitriu, şofer cu experienţă de peste 30 de ani, a fost de acord să ne împărtăşească părerea sa despre trafic. 

Ce înseamnă, de fapt, să fii şofer în România? Cum se văd, din interiorul unei maşjni, conducătorii de motociclete şi/sau biciclete? Cum se făcea şcoala de şoferi în anii 90? Toate acestea le aflăm de la invitatul DC Conducem. 

De asemenea, TIti Aur ne explică ce s-a discutat în ultima perioadă la Ministerul Transporturilor cu privire la legea 20/2022, care încă nu are norme de aplicare. 

Emisiunea poate fi urmărită pe DC News, DC News TV, pe Facebook şi pe Youtube marţi, 10 februarie, de la ora 18:00. 

Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau propuneri de subiecte pentru DC Conducem, ne puteţi transmite pe dcconducem@gmail.com. 

Rămâneţi alături de noi!

dc conducem
titi aur
