DCNews Stiri Numerologul Romeo Popescu, în direct la "Ce se întâmplă?" 
Data publicării: 17:55 07 Ian 2026

EXCLUSIV Numerologul Romeo Popescu, în direct la "Ce se întâmplă?" 
Autor: Irina Constantin

numerologul Romeo Popescu la DCNews Numerologul Romeo Popescu este invitatul de joi al lui Răzvan Dumitrescu la DC News și DC News TV
 

Numerologul Romeo Popescu revine la DCNews și DCNewsTV cu previziunile pentru anul 2026.

Numerologul Romeo Popescu este invitatul jurnalistului Răzvan Dumitrescu de joi, 8 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă”, de la DCNews și DCNewsTV. 

Romeo Popescu urmează să analizeze, numerologic, anul 2026. Ce spun cifrele destinului, dar și care vor fi perioadele complicate ale lui 2026, aflați joi, de la ora 12:00! 

Numerologul Romeo Popescu va anunța marile surprize care se prevăd în noul an, precum și nemulțumirile și tensiunile. 

Acestea, dar și alte subiecte interesante vor fi discutate joi, 8 ianuarie, de către numerologul Romeo Popescu și jurnalistul Răzvan Dumitrescu la DCNews și DCNewsTV . 

